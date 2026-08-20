Κρήτη: Εντοπίστηκε λέμβος με 50 μετανάστες στους Καλούς Λιμένες

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Λέμβος με περίπου 50 μετανάστες επιβαίνοντες εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 37 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.

Η λέμβος εντοπίστηκε από drone της Frontex και, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από περιπολικό του Λιμενικού.

Οι περίπου 50 μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

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