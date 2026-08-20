Θεσπρωτία: Έπεισαν 78χρονο να «επενδύσει» 300.000 ευρώ σε κρυπτονομίσματα και έγιναν «καπνός»

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Θύμα μεγάλης απάτης έπεσε ένας 78χρονος από τη Θεσπρωτία, καθώς επιτήδειοι τον έπεισαν να προχωρήσει σε «επενδύσεις» σε κρυπτονομίσματα και του απέσπασαν 300.000 ευρώ.

Η συγκεκριμένη υπόθεση απάτης-μαμούθ έγινε γνωστή μετά από καταγγελία στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηγουμενίτσας, η οποία και διεξάγει την έρευνα.

Συγκεκριμένα, ένας 78χρονος κάτοικος Παραποτάμου Θεσπρωτίας κατήγγειλε στις αρχές ότι έπεσε θύμα απατεώνων, οι οποίοι κατάφεραν να του αποσπάσουν σταδιακά 300.000 ευρώ.

Η δράση των αγνώστων ξεκινησε από τον Φεβρουάριο του 2025 και διηρκησε έως και τον Ιούνιο του 2026. Οι δράστες προσέγγισαν τον ηλικιωμένο υποσχόμενοι μεγάλα κέρδη μέσω επενδυτικών προγραμμάτων σε κρυπτονομίσματα.

Η έδρα της εταιρείας υποτίθεται ότι είναι στο εξωτερικό, όπως είπε στις αρχές ο 78χρονος.

Οι απατεώνες κατάφεραν και έπεισαν τον 78χρονο οτι θα είχε μεγάλες και ασφαλείς αποδόσεις, και με αυτό το τέχνασμα να τον οδηγήσαν σε διαδοχικές μεταφορές μεγάλων χρηματικών ποσών.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη σε βάρος αγνώστων, ενώ την προανάκριση και τις έρευνες έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας.

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