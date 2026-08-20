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20.08.2026 10:21

Τουρισμός για Όλους 2026-2027: Αύριο λήγει η προθεσμία για τις αιτήσεις

20.08.2026 10:21
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Αντίστροφη μέτρηση για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027», καθώς αύριο στις 23:59, εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή τους.

Η πλατφόρμα του Τουρισμός για Όλους παραμένει ανοιχτή για όλα τα ΑΦΜ και οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν την αίτησή τους είτε ηλεκτρονικά με κωδικούς Taxisnet είτε μέσω ΚΕΠ.

Το νέο πρόγραμμα προβλέπει αυξημένες ενισχύσεις και διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, ενώ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση των διακοπών κατά τους μήνες εκτός της υψηλής τουριστικής περιόδου, με το ύψος του voucher να διαμορφώνεται από 200 έως 600 ευρώ.

Από τις 10 Αυγούστου, η υποβολή αιτήσεων στη πλατφόρμα του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» είναι διαθέσιμη για όλα τα ΑΦΜ, με τις αιτήσεις να υποβάλλονται:

  • Ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr/tourism4all-2026-2027, με τη χρήση κωδικών Taxisnet
  • Με φυσική παρουσία, σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Ποια είναι τα εισοδηματικά όρια

Τα εισοδηματικά όρια έχουν αυξηθεί σε σχέση με τον προηγούμενο κύκλο, διευρύνοντας τον αριθμό των πολιτών που μπορούν να συμμετάσχουν.

Για άγαμους ή χήρους χωρίς παιδιά, το εισοδηματικό όριο ανέρχεται σε 21.000 ευρώ, ενώ για έγγαμους χωρίς παιδιά διαμορφώνεται στις 33.000 ευρώ.

Για οικογένειες με παιδιά τα όρια αυξάνονται ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων. Για παράδειγμα, φτάνουν έως τις 58.000 ευρώ για έγγαμους με επτά παιδιά, ενώ για περισσότερα από επτά παιδιά το όριο αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο.

Όσοι έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, καθώς και οικογένειες με προστατευόμενα τέκνα με αντίστοιχο ποσοστό αναπηρίας, μπορούν να υποβάλουν αίτηση ανεξάρτητα από το εισόδημά τους, εφόσον διαθέτουν σε ισχύ πιστοποιητικό αναπηρίας.

Πως θα δοθεί το voucher

Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, με βάση τα εισοδηματικά και τα υπόλοιπα κριτήρια του προγράμματος, αλλά και τους διαθέσιμους πόρους.

Όσοι επιλεγούν θα λάβουν την επιδότηση σε άυλη ψηφιακή κάρτα.

Η κάρτα θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την πληρωμή της διαμονής σε τουριστικά καταλύματα στην Ελλάδα.

Πότε θα χρησιμοποιηθεί η επιδότηση

Το «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις.

Η πρώτη φάση ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου 2027, ενώ η δεύτερη θα ξεκινήσει στις αρχές του 2027 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2027.

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