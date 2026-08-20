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20.08.2026 10:30

Χαϊδάρι: 60χρονος αυτοπυροβολήθηκε μέσα στο βενζινάδικο του – Τον βρήκε η υπάλληλος

20.08.2026 10:30
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Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης στο Χαϊδάρι, όταν 60χρονος ιδιοκτήτης πρατηρίου υγρών καυσίμων αυτοπυροβολήθηκε μέσα στην επιχείρησή του.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 08:15, σε πρατήριο καυσίμων στην οδό Φαβιέρου.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης του πρατηρίου φέρεται να αυτοπυροβολήθηκε με πιστόλι, ενώ βρισκόταν σε γραφείο στον πρώτο όροφο του πρατηρίου.

Από τον πυροβολισμό τραυματίστηκε στο κεφάλι.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ο τραυματίας, έχοντας τις αισθήσεις του, διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν».

Την πόρτα του γραφείου άνοιξε μια 43χρονη υπάλληλος του πρατηρίου.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνώνται από την αστυνομία

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ΠΕΜΠΤΗ 20.08.2026 13:01
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