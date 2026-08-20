Κολυδάς για πυκνή ομίχλη στις Κυκλάδες: «Δεν πρόκειται για sea smoke αλλά για advection sea fog» – Πώς δημιουργείται το σπάνιο φαινόμενο

Takeaways by to pontiki AI Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς διευκρίνισε ότι η πυκνή ομίχλη που κάλυψε τις Κυκλάδες προκλήθηκε από το φαινόμενο της θαλάσσιας ομίχλης μεταφοράς.

Ο ειδικός απέκλεισε την εκδοχή του «sea smoke», εξηγώντας ότι υγρός και θερμός αέρας ψύχθηκε πάνω από τη δροσερή θάλασσα.

Η διαδικασία αυτή οδήγησε στον κορεσμό της αέριας μάζας και στον σχηματισμό ομίχλης, η οποία προκάλεσε προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.

Πρόκειται για ένα σχετικά σπάνιο φαινόμενο για την εποχή του Αυγούστου, που θυμίζει την παραδοσιακή «ανεδοσά» της Σαντορίνης.

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Διευκρινίσεις σχετικά με την ομίχλη που «σκέπασε» αρκετά νησιά των Κυκλάδων, δημιουργώντας προβλήματα και στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, δίνει ο Θοδωρής Κολυδάς.

Σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος, αναφερόμενος στις απόκοσμες εικόνες με την πυκνή ομίχλη στην Κίμωλο και έκαναν τον γύρο του διαδικτύου, επισημαίνει ότι δεν πρόκειται για το φαινόμενο «sea smoke», που απαιτεί ψυχρό αέρα, ο οποίος περνά πάνω από αισθητά θερμότερη θάλασσα.

Αντίθετα, όπως σημειώνει, στις Κυκλάδες «συνέβη ουσιαστικά το αντίθετο: πολύ υγρός και κατά τόπους θερμότερος αέρας μεταφέρθηκε πάνω από σχετικά δροσερή θάλασσα 23–24°C. Η μικρή πρόσθετη ψύξη ήταν αρκετή ώστε ο αέρας να φθάσει στο σημείο δρόσου και να σχηματιστεί ομίχλη θαλάσσιας μεταφοράς (advection sea fog)».

Δεν πρόκειται για “sea smoke”, όπως αναφέρθηκε σε αρκετές δημοσιεύσεις. Το sea smoke απαιτεί ψυχρό αέρα που περνά πάνω από αισθητά θερμότερη θάλασσα. Στην περίπτωση των Κυκλάδων συνέβη ουσιαστικά το αντίθετο: πολύ υγρός και κατά τόπους θερμότερος αέρας μεταφέρθηκε πάνω από… pic.twitter.com/2jvx4YbF7q — Theodoros Kolydas (@KolydasT) August 19, 2026

«Δεν πρόκειται για “sea smoke”, όπως αναφέρθηκε σε αρκετές δημοσιεύσεις. Το sea smoke απαιτεί ψυχρό αέρα που περνά πάνω από αισθητά θερμότερη θάλασσα. Στην περίπτωση των Κυκλάδων συνέβη ουσιαστικά το αντίθετο: πολύ υγρός και κατά τόπους θερμότερος αέρας μεταφέρθηκε πάνω από σχετικά δροσερή θάλασσα 23–24°C. Η μικρή πρόσθετη ψύξη ήταν αρκετή ώστε ο αέρας να φθάσει στο σημείο δρόσου και να σχηματιστεί ομίχλη θαλάσσιας μεταφοράς (advection sea fog)», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Θοδωρής Κολυδάς.

«Σπάνιο φαινόμενο στην καρδιά του Αυγούστου»

Σε χθεσινή του ανάρτηση, ο Θοδωρής Κολυδάς αναφερόμενος στην ομίχλη που σκέπασε το Αιγαίο, έκανε λόγο για ένα σπάνιο φαινόμενο στην καρδιά του Αυγούστου, αναλύοντας τις συνθήκες γύρω από αυτό.

«Η ομίχλη που σκέπασε το Αιγαίο στις 19 Αυγούστου 2026. Η σημερινή εμφάνιση θαλάσσιας ομίχλης στις Κυκλάδες αποτελεί ένα σχετικά σπάνιο φαινόμενο για την καρδιά του Αυγούστου. Στο άρθρο αναλύουμε τις συνθήκες που οδήγησαν στον σχηματισμό της, αξιοποιώντας δεδομένα θερμοκρασίας επιφάνειας της θάλασσας από το Copernicus Marine και μετεωρολογικές παρατηρήσεις από τα νησιά», τόνιζε.

«Η θάλασσα στις περισσότερες Κυκλάδες διατηρούνταν σχετικά δροσερή, γύρω στους 23–24°C, ενώ τα κατώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας ήταν ιδιαίτερα υγρά. Σε αρκετές περιοχές η θερμοκρασία του αέρα βρισκόταν πολύ κοντά στο σημείο δρόσου, ένδειξη σχεδόν κορεσμένης αέριας μάζας.Καθώς ο θερμός και υγρός αέρας κινήθηκε πάνω από τη δροσερότερη θαλάσσια επιφάνεια, ψύχθηκε ελαφρά και έφθασε στον κορεσμό, προκαλώντας συμπύκνωση και σχηματισμό ομίχλης μεταφοράς. Πρόκειται για έναν χαρακτηριστικό αλλά εντυπωσιακό μηχανισμό, που θυμίζει την παραδοσιακή «ανεδοσά» της Σαντορίνης», καταλήγει.

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