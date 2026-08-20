Θεσσαλονίκη: Άγνωστος κάρφωσε 20 μεγάλα καρφιά σε… μουριά

Takeaways by to pontiki AI Ένας άνδρας κατέγραψε με το κινητό του τηλέφωνο άγνωστο δράστη να καρφώνει μεγάλα μεταλλικά αντικείμενα στον κορμό δέντρου στη Θεσσαλονίκη.

Οι υπηρεσίες του δήμου εντόπισαν τα καρφιά και περιποιήθηκαν το τραυματισμένο δέντρο με ειδικό επουλωτικό υλικό για την προστασία του.

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος θα καταθέσει μήνυση κατά αγνώστων, καθώς πρόκειται για το πιο πρόσφατο περιστατικό σε σειρά βανδαλισμών κατά του αστικού πρασίνου.

Αρκετά δέντρα ξεραίνονται ετησίως στη Θεσσαλονίκη λόγω χρήσης χημικών ουσιών, τσιμέντου ή άλλων ενεργειών από ασυνείδητους πολίτες στις γειτονιές της πόλης.

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Οι βανδαλισμοί και οι… βασανισμοί των δέντρων είναι ένα καινούργιο φαινόμενο που προκαλεί προβληματισμό και αποτροπιασμό

Μεσημέρι Κυριακής, 16 Αυγούστου, διανομέας φαγητού που κινείται στην περιοχή του Βαρδάρη παρατηρεί, στην άδεια λόγω του καλοκαιριού Θεσσαλονίκη, έναν άνδρα να καρφώνει με μανία και κρατώντας κρουστικό δράπανο μεγάλα καρφιά στον κορμό μίας μουριάς που είναι φυτεμένη στη συμβολή των οδών Σαπφούς με Αναγεννήσεως.

Με το κινητό του τηλέφωνο καταγράφει τις ύποπτες κινήσεις του δράστη, ο οποίος αφού ολοκλήρωσε τον βανδαλισμό αποχώρησε από το σημείο, ενημερώνει το «100», ενώ έχοντας εργαστεί κατά το παρελθόν ως συμβασιούχος υπάλληλος του δήμου Θεσσαλονίκης επικοινωνεί και με τον αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Αστικού Πρασίνου και Πανίδας, Βασίλη Διαμαντάκη, στον οποίο προωθεί τις ανάλογες φωτογραφίες.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου Θεσσαλονίκης που έσπευσαν για αυτοψία στο σημείο διαπίστωσαν πως τα καρφιά, μήκους 20 εκατοστών, είναι τελικώς βιδωμένα στον κορμό της μουριάς και δεν μπορούν να βγουν καθώς θα προκληθεί ζημιά στο δέντρο. Για τον λόγο αυτό, αποφάσισαν να τοποθετήσουν έναν κόκκινο πολτό που χρησιμοποιείται για την επούλωση των πληγών των κορμών.

Παράλληλα, αύριο, Παρασκευή, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος θα καταθέσει μήνυση κατά αγνώστων στο Τμήμα Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, ώστε να εντοπιστεί ο δράστης.

«Δεν μπορώ να εξηγήσω τον λόγο για τον οποίο κάποιος να προχωρήσει σε μία τέτοια κίνηση. Σίγουρα ήθελε να ξεραθεί το δέντρο και να πληγωθεί το πράσινο», δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος κ. Διαμαντάκης.

Άλλωστε ο συγκεκριμένος βανδαλισμός της μουριάς έρχεται λίγες ημέρες μετά την πρωτοφανή πράξη αγνώστων που άνοιξαν τρύπες με τρυπάνι στους κορμούς άλλων δύο δέντρων, στην οδό Βενιζέλου, και διοχέτευσαν σε αυτά άγνωστη ουσία, με αποτέλεσμα να ξεραθούν

Βανδαλισμοί με χλωρίνη, αλάτι και τσιμέντο

Τα παραπάνω δεν είναι τα μόνα περιστατικά που έχουν καταγραφεί ως βανδαλισμοί από την αντιδημαρχία Περιβάλλοντος του δήμου Θεσσαλονίκης.

Χοντρό αλάτι, χλωρίνες, χημικά καθαριστικά, απόνερα πολυκατοικιών ακόμη και τσιμέντο έριξαν στις ρίζες των δέντρων, ασυνείδητοι πολίτες, προκειμένου να τα «πεθάνουν»

Εκτιμάται πως κάθε χρόνο 80-100 δέντρα ξεραίνονται σε όλες τις γειτονιές από τέτοιου είδους ενέργειες δημοτών. «Κυνηγάμε τους ασυνείδητους… Είναι μία διαρκής μάχη. Κάποιοι δεν τα θέλουν τα δέντρα και μετράμε απώλειες λόγω βανδαλισμών. Όσο όμως κάποιοι επιμένουν για να ξεραθούν, τόσο εμείς θα φυτεύουμε», συμπληρώνει στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο κ.Διαμαντάκης.

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