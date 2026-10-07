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07.10.2026 14:33

Φωτιά στην Ελαία Λακωνίας, σηκώθηκαν τρία εναέρια

07.10.2026 14:33
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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ελαία Λακωνίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 13:45 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες ΟΤΑ.

Σημειώνεται ότι για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λακωνίας.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 07.10.2026 14:43
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Φωτιά στην Ελαία Λακωνίας, σηκώθηκαν τρία εναέρια

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