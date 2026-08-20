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20.08.2026 12:18

Χαϊδάρι: Νεκρός ο ιδιοκτήτης πρατηρίου που αυτοπυροβολήθηκε – Έφερε τραύμα στο κεφάλι

20.08.2026 12:18
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Κατέληξε ο 60χρονος άνδρας, ιδιοκτήτης πρατηρίου, που νωρίς το πρωί της Πέμπτης αυτοπυροβολήθηκε μέσα στο πρατήριο καυσίμων, που διατηρούσε στο Χαϊδάρι.

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, λίγο μετά τις 08.00 το πρωί, με τον 60χρονο να εντοπίζεται στον πρώτο όροφο της επιχείρησής του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενόφορο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Αττικόν», διατηρώντας τις αισθήσεις του και έχοντας τραύμα στο κεφάλι από πυροβόλο όπλο.

Μια 43χρονη υπάλληλος του πρατηρίου είναι εκείνη που ειδοποίησε την Αστυνομία.

Η ίδια βρίσκεται σε κατάσταση σοκ μετά το περιστατικό. 

Την προανάκριση για το συμβάν έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής.

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ΠΕΜΠΤΗ 20.08.2026 13:01
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