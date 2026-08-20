Μπορεί να ρυμουλκηθεί ένα αυτόματο ή ηλεκτρικό αυτοκίνητο με ιμάντα;

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Τι ισχύει όταν ένα σύγχρονο αυτοκίνητο μείνει από βλάβη και πρέπει να το τραβήξουμε με ένα άλλο – Τι επιτρέπεται και ποιες είναι οι συνθήκες

Το να μείνει ένα αυτοκίνητο από βλάβη στη μέση του δρόμου είναι από μόνο του μια δυσάρεστη κατάσταση. Όταν όμως πρόκειται για αυτόματο ή ηλεκτρικό αυτοκίνητο, η σκέψη «θα το δέσουμε με ένα σχοινί / ιμάντα και θα το τραβήξουμε» δεν είναι πάντα τόσο απλή. Σε αρκετές περιπτώσεις μάλιστα, η ρυμούλκηση με τους τροχούς στο έδαφος μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο σύστημα μετάδοσης κίνησης και στο κιβώτιο.

Η παλιά λογική, σύμφωνα με την οποία αρκεί να βάλουμε το κιβώτιο στη νεκρά και να τραβήξουμε το αυτοκίνητο, δεν είναι ενδεδειγμένη για τα σύγχρονα αυτοκίνητα. Το τι επιτρέπεται εξαρτάται από την σχεδίαση των εξαρτημάτων της μετάδοσης του οχήματος και, κυρίως, από τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Γιατί τα αυτόματα θέλουν προσοχή

Στα αυτοκίνητα με αυτόματο κιβώτιο, όταν ο κινητήρας είναι σβηστός, το κιβώτιο μπορεί να μη λιπαίνεται με τον τρόπο που προβλέπεται. Αν λοιπόν οι κινητήριοι τροχοί περιστρέφονται καθώς το αυτοκίνητο ρυμουλκείται, μπορεί να περιστρέφονται και εσωτερικά εξαρτήματα του κιβωτίου χωρίς την απαραίτητη λίπανση.

Γι’ αυτό και το γεγονός ότι ο επιλογέας μπορεί να μετακινηθεί στη θέση N (Neutral) δεν σημαίνει αυτομάτως ότι το αυτοκίνητο μπορεί να ρυμουλκηθεί ελεύθερα, καθότι τμήματα του κιβωτίου, ακόμα και στην «νεκρά» μπορεί να περιστρέφονται.

Ορισμένοι κατασκευαστές επιτρέπουν περιορισμένη ρυμούλκηση, αλλά συνήθως θέτουν συγκεκριμένο όριο ταχύτητας και απόστασης. Σε άλλες περιπτώσεις επιτρέπεται μόνο η μεταφορά με ανυψωμένους τους κινητήριους τροχούς ή πάνω σε πλατφόρμα.

Με άλλα λόγια, το «βάζω N και πάμε» μπορεί να αποδειχθεί πολύ ακριβός αυτοσχεδιασμός.

Και τι γίνεται με τα ηλεκτρικά;

Στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα η κατάσταση είναι διαφορετική, αλλά όχι απαραίτητα πιο απλή. Ένα ηλεκτρικό δεν διαθέτει το συμβατικό αυτόματο κιβώτιο πολλών σχέσεων που συναντάμε στα θερμικά αυτοκίνητα. Διαθέτει όμως ηλεκτροκινητήρα και σύστημα μετάδοσης, τα οποία συνδέονται με τους κινητήριους τροχούς.

Αν οι τροχοί περιστρέφονται ενώ το όχημα ρυμουλκείται, μπορεί να περιστρέφεται και ο ηλεκτροκινητήρας. Ανάλογα με την αρχιτεκτονική του αυτοκινήτου, αυτό μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα καθότι η λειτουργία του συστήματος με τρόπο που ο κατασκευαστής δεν επιτρέπει, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα πολλαπλά «error».

Γι’ αυτό δεν υπάρχει ένας καθολικός κανόνας για όλα τα ηλεκτρικά. Άλλο μοντέλο μπορεί να επιτρέπει περιορισμένη ρυμούλκηση και άλλο να απαιτεί αποκλειστικά πλατφόρμα.

Το ίδιο ισχύει και για τα υβριδικά, τα οποία λόγω της διαφορετικής μετάδοσης και της παρουσίας ηλεκτροκινητήρων χρειάζονται επίσης ειδική αντιμετώπιση.

«Shift Lock Release» / «Manual Shift Release Για να αποφεύγονται οι παρερμηνείες, αυτά αφορούν τη μηχανική απασφάλιση του επιλογέα ώστε να μπορέσεις να βάλεις το αυτόματο στη N (Neutral) όταν το αυτοκίνητο δεν έχει ρεύμα ή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί κανονικά. Στα αυτόματα είναι αρκετά συνηθισμένη. Συνήθως υπάρχει ένα μικρό καπάκι ή άνοιγμα κοντά στον επιλογέα. Το ανοίγεις και, με ένα εργαλείο ή κατσαβίδι, απασφαλίζεις τον επιλογέα ώστε να μετακινηθεί στη N. Αυτό είναι χρήσιμο για να μετακινηθεί ένα ακινητοποιημένο αυτοκίνητο. Στα ηλεκτρικά υπάρχει επίσης αντίστοιχη διαδικασία σε αρκετά μοντέλα, αλλά δεν είναι καθολική. Επειδή ο επιλογέας και η μετάδοση ελέγχονται ηλεκτρονικά, ο κατασκευαστής μπορεί να προβλέπει ειδική διαδικασία για να απελευθερωθεί το όχημα από το P (Park) όταν έχει αδειάσει η μπαταρία 12 V ή υπάρχει βλάβη. Και εδώ χρειάζεται προσοχή: το να μπορέσεις να βάλεις το αυτοκίνητο στη N μέσω emergency release δεν σημαίνει απαραίτητα ότι επιτρέπεται να το ρυμουλκήσεις με τους τροχούς στο έδαφος. Η απασφάλιση απλώς επιτρέπει να μετακινηθεί το αυτοκίνητο – οι οδηγίες ρυμούλκησης είναι ξεχωριστό θέμα.

Ο ιμάντας, δεν είναι το μόνο πρόβλημα

Ακόμη και όταν ο κατασκευαστής επιτρέπει τη ρυμούλκηση με ιμάντα, υπάρχει ένα επίσης πολύ σημαντικό ζήτημα: το αυτοκίνητο που ρυμουλκείται πρέπει να μπορεί να ελεγχθεί με ασφάλεια.

Όταν ο κινητήρας είναι σβηστός, μπορεί να μην λειτουργεί κανονικά η υποβοήθηση του τιμονιού και των φρένων. Στα ηλεκτρικά, αντίστοιχα, η συμπεριφορά των συστημάτων υποβοήθησης μπορεί να εξαρτάται από το αν το όχημα βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας ή όχι.

Έτσι, η ρυμούλκηση δεν σημαίνει ότι το αυτοκίνητο πίσω από το άλλο όχημα συμπεριφέρεται σαν ένα απλό τρέιλερ. Χρειάζεται άνθρωπος στη θέση του οδηγού, ο οποίος θα χειρίζεται το τιμόνι και τα φρένα και θα ακολουθεί τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Επιπλέον, η ρυμούλκηση πρέπει να γίνεται με πολύ χαμηλή ταχύτητα και χωρίς απότομες επιταχύνσεις ή φρεναρίσματα. Η διαδιακάσι μπορεί να δημιουργήσει απότομα φορτία στον ιμάντα όταν τεντώνει (και πλέον τα αυτοκίνητα είναι αρκετά βαριά) κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ελέγχου ή ακόμη και σε ζημιά στα σημεία ρυμούλκησης.

Η ασφαλέστερη λύση είναι συνήθως η πλατφόρμα

Όταν δεν γνωρίζουμε με βεβαιότητα τι επιτρέπει ο κατασκευαστής, η ασφαλέστερη επιλογή είναι η οδική βοήθεια με πλατφόρμα ή με τρόπο μεταφοράς που κρατά τους κινητήριους τροχούς εκτός εδάφους.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όπου η λανθασμένη ρυμούλκηση μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα όχι μόνο στη μετάδοση αλλά και στα ηλεκτρικά συστήματα του αυτοκινήτου.

Το εγχειρίδιο του συγκεκριμένου μοντέλου είναι ο τελικός οδηγός. Εκεί αναφέρεται αν επιτρέπεται η ρυμούλκηση, σε ποια θέση πρέπει να βρίσκεται ο επιλογέας, ποιο είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας, ποια απόσταση επιτρέπεται και αν απαιτείται ανύψωση κάποιων τροχών.

Άρα, η απάντηση στο ερώτημα «μπορώ να ρυμουλκήσω ένα αυτόματο ή ηλεκτρικό με σχοινί;» είναι: ενδεχομένως, αλλά όχι χωρίς να γνωρίζουμε τι προβλέπει το συγκεκριμένο αυτοκίνητο.

Και αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο που πρέπει να θυμόμαστε: μια λανθασμένη ρυμούλκηση μπορεί να μετατρέψει μια απλή βλάβη σε πολύ ακριβότερη επισκευή.

Τι κρατάμε

Το αυτόματο κιβώτιο δεν πρέπει να ρυμουλκείται αυθαίρετα μόνο και μόνο επειδή ο επιλογέας βρίσκεται στη θέση N.

μόνο και μόνο επειδή ο επιλογέας βρίσκεται στη θέση N. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχουν διαφορετικές απαιτήσεις ρυμούλκησης , ανάλογα με το μοντέλο και το σύστημα μετάδοσης.

, ανάλογα με το μοντέλο και το σύστημα μετάδοσης. Οι περιορισμοί σε ταχύτητα και απόσταση διαφέρουν σημαντικά από κατασκευαστή σε κατασκευαστή.

από κατασκευαστή σε κατασκευαστή. Ο οδηγός του ρυμουλκούμενου αυτοκινήτου πρέπει να μπορεί να ελέγχει τιμόνι και φρένα κατά τη διαδικασία.

κατά τη διαδικασία. Αν υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία, η πλατφόρμα της οδικής βοήθειας είναι η ασφαλέστερη επιλογή.

Πηγή: autotypos.gr

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