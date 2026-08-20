LITHOS – Η πέτρινη φορεσιά της Κέας: Παρουσίαση βιβλίου και εικαστική έκθεση στο Πνευματικό Κέντρο «Στυλιανός Ρέστης»

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Οι ξερολιθιές της Κέας, χτισμένες από γενιές χεριών ήδη από τη μυκηναϊκή εποχή, δεν είναι απλώς σύνορα σε πλαγιές· είναι μια γλώσσα σιωπηλή, χαραγμένη στην πέτρα, που η UNESCO αναγνώρισε ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Σε μια εποχή που τα φυσικά αναβαθμιδωτά τοπία γλιστρούν ξανά προς την αταξία, απουσία ανθρώπινου χεριού, το LITHOS έρχεται να τιμήσει αυτό το θαύμα υπομονής και τέχνης.

Το βιβλίο συγκεντρώνει φωτογραφίες, ποίηση και στοχασμούς από έξι δημιουργούς έξι διαφορετικών χωρών: την Ελληνο-Γαλλίδα φωτογράφο-ποιήτρια Μαριάννα Κατζαρά, τον Αυστριακό συγγραφέα Τόμας Μπαλχάουζεν, την Ελληνίδα φωτογράφο Άντα Ντούρλια, τον Έλληνα αρχιτέκτονα Αλέξανδρο Φωτάκη, την Ελβετίδα αρχιτέκτονα τοπίου Μύριαμ Τράιμπερ και την Ιταλίδα ψυχοθεραπεύτρια-ποιήτρια Ροσέλα Παολίκι. Έξι ματιές, μία γλώσσα: αυτή της πέτρας.

Στην Κέα, η εκδήλωση θα συνδυάσει την επίσημη παρουσίαση του βιβλίου με παράλληλη έκθεση φωτογραφίας, σχεδίων και κειμένων. Το κοινό θα έχει τη σπάνια ευκαιρία να συνομιλήσει από κοντά με τους δημιουργούς, που θα βρίσκονται εκεί καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης

Πού & Πότε

Πνευματικό Κέντρο «Στυλιανός Ρέστης», Λιμάνι Κορησίας, Κέα

Εγκαίνια: Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026, 20:00

Διάρκεια έκθεσης: 27 Αυγούστου – 6 Σεπτεμβρίου 2026

Ωράριο: καθημερινά 18:00 – 22:30

Επιμέλεια: Ειρήνη Αθανασάκη

Φωτογραφίες: Μαριάννα Κατζαρά, Άντα Ντούρλια

Κείμενα: Τόμας Μπαλχάουζεν, Μαριάννα Κατζαρά, Αλέξανδρος Φωτάκης, Ροσέλα Παολίκι, Μύριαμ Τράιμπερ

Χάρτες (σύλληψη/σχέδιο): Αλέξανδρος Φωτάκης, Myriam Treiber

Σχεδιασμός: Βέρα Χρυσίδη

Στοιχειοθεσία: Ελληνική Παιδεία Α.Ε.

Συνδιοργάνωση & Υποστήριξη

Δήμος Κέας • ΕΛΛΕΤ (Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού) • Διαπανεπιστημιακός Οργανισμός Arts&Knowledges (Πανεπιστήμιο Σάλτσμπουργκ / Πανεπιστήμιο Mozarteum) • KORĒ – Τέχνη, Επιστήμη και Εκπαίδευση

«Η Γη δεν είναι μια απομονωμένη πραγματικότητα στον κόσμο· είναι φτιαγμένη από το ίδιο υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένος ολόκληρος ο ουρανός, και το να χειρίζεσαι τη γη σημαίνει τελικά να χειρίζεσαι τον ουρανό.»

— Henri Focillon, La vie des formes (1934)

Λίγα λόγια για τους συντελεστές

Η Ειρήνη Αθανασάκη ζει και εργάζεται ως καλλιτέχνις και συγγραφέας κοντά στο Παρίσι και στο νησί της Κέας, έχοντας παρουσιάσει το έργο της και δημοσιεύσει κείμενα διεθνώς. Έχει εκπαιδευτεί στη γλυπτική, την Τέχνη των Διαμέσων (Transmedia Art) και τη διοίκηση ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, ενώ κατέχει διδακτορικό στη φιλοσοφία. Αυτή την περίοδο είναι ερευνήτρια (fellow) στον διαπανεπιστημιακό οργανισμό Arts & Knowledges του Σάλτσμπουργκ και στο IPU (International Psychoanalytic University) του Βερολίνου. Το βιβλίο POIESIS, που περιλαμβάνει καλλιτεχνικά έργα και κείμενα σχετικά με τη γονιμότητα και τη στειρότητα, καθώς και λογοτεχνική συμβολή του Thomas Ballhausen, εκδόθηκε από τον οίκο VFMK της Βιέννης το 2025.



Η Μαριάννα Κατζαρά ζει και εργάζεται στην Τύνιδα ως ποιήτρια και φωτογράφος. Γεννήθηκε στην Τυνησία από Έλληνες γονείς. Μετά τις σπουδές της στη λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, αφοσιώθηκε στη φωτογραφία. Ξεκίνησε την καριέρα της αποτυπώνοντας μειονότητες, όπως Ρομά από την Ελλάδα ή μαύρους πληθυσμούς από το νησί Τζέρμπα. Πλέον χρησιμοποιεί τη γραφή και τη φωτογραφία για να μεταμορφώσει την πραγματικότητα ανάμεσα σε γλώσσες και χώρες, αναζητώντας ένα χαμένο παρελθόν. Το έργο της έχει παρουσιαστεί διεθνώς και έχει εκδοθεί σε μορφή καλλιτεχνικών σημειωματαρίων και ποιητικών συλλογών από τους Εκδοτικούς οίκους Actes Sud (Γαλλία), Simpact (Τυνησία), Electa (Ιταλία) και Νίκας (Ελλάδα). Τιμήθηκε με το Μεγάλο Βραβείο της πόλης της Τύνιδας και το

2011 ανακηρύχθηκε Ιππότης των Τεχνών και των Γραμμάτων της Γαλλικής Δημοκρατίας.

Εκδόσεις

Ελληνική Παιδεία Α.Ε.