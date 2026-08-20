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20.08.2026 14:53

Φωτιά σε δασική έκταση στην Κρεμαστή Λακωνίας, στη μάχη και τα εναέρια

20.08.2026 14:53
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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (20.8.26) σε δασική έκταση στην περιοχή Κρεμαστή του δήμου Ευρώτα στη Λακωνία.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τη φωτιά στη Λακωνία περίπου στις 14:30. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και εννέα οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί, τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Σημερα η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λακωνίας.

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ΠΕΜΠΤΗ 20.08.2026 15:25
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