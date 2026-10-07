Ο CEO της United Group, Stan Miller, στο FT Connect Europe για το ψηφιακό μέλλον της Ευρώπης

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Ο CEO της United Group, Stan Miller, συμμετείχε στο “FT Connect Europe Forum 2026” μαζί με υψηλόβαθμους Ευρωπαίους αξιωματούχους και κορυφαία στελέχη της αγοράς, λαμβάνοντας μέρος στο εναρκτήριο πάνελ με θέμα “Competitiveness and the new connectivity rulebook” («Ανταγωνιστικότητα και το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τη συνδεσιμότητα»).
Το ετήσιο Forum, που διοργανώθηκε από τους Financial Times σε συνεργασία με την Connect Europe, συγκέντρωσε κορυφαίους εκπροσώπους των κλάδων των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας, με επίκεντρο το ψηφιακό μέλλον της Ευρώπης, τις επενδύσεις, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα.
Με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου να βρίσκονται σε εξέλιξη, η συζήτηση επικεντρώθηκε στην προτεινόμενη Πράξη για τα Ψηφιακά Δίκτυα (Digital Networks Act) και τις σχετικές αντιδράσεις, εξετάζοντας κατά πόσο το νέο πλαίσιο ανταποκρίνεται στην ανάγκη ενίσχυσης των επενδύσεων στις ψηφιακές υποδομές της Ευρώπης, καθώς και την πρόοδο προς την κατεύθυνση του περιορισμού του κατακερματισμού της ενιαίας αγοράς. Το ζήτημα των επενδύσεων βρέθηκε επίσης στο επίκεντρο συναντήσεων κεκλεισμένων των θυρών με αξιωματούχους στις Βρυξέλλες.
Ο Stan Miller ανέδειξε τέσσερις βασικές προτεραιότητες για την Πράξη:
Ο Stan Miller, CEO της United Group, μέλος τα οποίας είναι η Nova, δήλωσε: «Οι αγορές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους, από αστικές περιοχές έως παράκτιες και ορεινές ζώνες. Είχα την ευκαιρία να αναδείξω στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής την ανάγκη οι πάροχοι να έχουν την ελευθερία να επιλέγουν τον τρόπο με τον οποίο εξασφαλίζουν τη συνδεσιμότητα των πολιτών, μέσα σε ένα πλαίσιο κανόνων που εφαρμόζεται με συνέπεια σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να προσφέρουμε αποτελεσματική και οικονομικά αποδοτική συνδεσιμότητα σε όλους τους Ευρωπαίους, οι πάροχοι χρειάζονται σαφήνεια, προβλεψιμότητα και δίκαιη απόδοση επί των επενδεδυμένων κεφαλαίων».
Στο πάνελ συμμετείχαν επίσης ο Patrick Johansson, President and Head of Europe, Middle East and Africa της Ericsson, ο Michał Kobosko, Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εισηγητής για τα Ψηφιακά Δίκτυα, η Adina Vălean, Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πρώην Επίτροπος Μεταφορών της ΕΕ, καθώς και ο Roberto Viola, Γενικός Διευθυντής της DG CONNECT στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τη συζήτηση συντόνισε ο Kieran Smith, ανταποκριτής των Financial Times για θέματα τηλεπικοινωνιών και τεχνολογίας.
Μετά το Φόρουμ, το ευρωπαϊκό ειδησεογραφικό μέσο “Rapporteur” με έδρα τις Βρυξέλλες, δημοσίευσε άρθρο του Stan Miller με τίτλο «Το ψηφιακό μέλλον της Ευρώπης προϋποθέτει επενδυτική ασφάλεια για τα δίκτυά της». Στο άρθρο, ο Stan Miller αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Πράξη για τα Ψηφιακά Δίκτυα στη δημιουργία ενός σταθερού και προβλέψιμου επενδυτικού πλαισίου για τους παρόχους, παρέχοντάς τους την απαραίτητη ασφάλεια ώστε να συνεχίσουν να επενδύουν στις ψηφιακές υποδομές της Ευρώπης και να συμβάλουν στην ανάπτυξη οικονομικά αποδοτικών και αποτελεσματικών δικτύων συνδεσιμότητας.
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