Worldline στην Ελλάδα: Περιβαλλοντική δράση με συνέπεια και μετρήσιμο αντίκτυπο

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Συλλογή 19.000 λίτρων απορριμμάτων σε 5 Clean Up Days, ανακύκλωση και καθημερινές πρακτικές συνθέτουν ένα σταθερό πλαίσιο περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών

Η Worldline [Euronext: WLN], ηγέτιδα εταιρεία στις υπηρεσίες πληρωμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αναπτύσσει ένα συντονισμένο πλαίσιο περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών στην Ελλάδα. Από ετήσιες δράσεις καθαρισμού έως την ανακύκλωση και τη μείωση της χρήσης πλαστικού στην καθημερινή λειτουργία των γραφείων, το πρόγραμμα αυτό έχει στόχο την ενίσχυση της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας και την ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων της Worldline Greece και Cardlink, a Worldline brand.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία συμμετείχε για τρίτη συνεχή χρονιά στα Worldline Clean Up Days, την ετήσια παγκόσμια κινητοποίηση από το Worldline Corporate Foundation. Στις 17 Σεπτεμβρίου, εθελοντές της Worldline Greece, σε συνεργασία με τη Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση Save Your Hood, καθάρισαν την παραλία του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ) στον Πειραιά, συγκεντρώνοντας 3.200 λίτρα απορριμμάτων. Νωρίτερα, στις 5 Ιουνίου, η ομάδα εθελοντών καθάρισε δασική έκταση στην περιοχή του Χολαργού συγκεντρώνοντας αντίστοιχα 4.500 λίτρα απορριμμάτων. ​

Συνολικά από αυτά, 6.700 λίτρα ήταν σύμμεικτα και 1.000 λίτρα ανακυκλώσιμα, ενώ μεταξύ των ευρημάτων περιλαμβάνονταν πλαστικές και αλουμινένιες συσκευασίες, καφάσια, φελιζόλ, καθίσματα γηπέδου και συσκευασίες μιας χρήσης. ​ ​

Η φετινή διεθνής διοργάνωση των Worldline Clean Up Days, που πραγματοποιήθηκε από τις 14 έως τις 18 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο της Sustainable Development Week, συνδύασε για ακόμα μία χρονιά την εθελοντική προσφορά με την οικονομική υποστήριξη περιβαλλοντικών σκοπών, καθώς το Worldline Corporate Foundation διαθέτει €20.000 για την ενίσχυση περιβαλλοντικών οργανώσεων, στην επιλογή των οποίων συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι. ​

Τα Clean Up Days αποτελούν πλέον μια δράση με συνέχεια για τη Worldline στην Ελλάδα. Η συνεργασία με τη Save Your Hood ξεκίνησε το 2024 στο Δάσος Χαϊδαρίου, όπου εθελοντές συγκέντρωσαν 4.100 λίτρα απορριμμάτων. Το 2025 ακολούθησε ο καθαρισμός του υγρότοπου της Αρτέμιδας, της παραλίας του Αγίου Νικολάου και της Θέας Δάφνης, όπου συλλέχθηκαν περίπου 7.200 λίτρα απορριμμάτων.

Για τη Worldline στην Ελλάδα, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης περιβαλλοντικής προσέγγισης που περνά και στην καθημερινή λειτουργία της εταιρείας. Σε αυτή περιλαμβάνονται η συλλογή ρούχων, παιδικών ειδών, παιχνιδιών και smartphones, η εφαρμογή no-plastic policy στις κουζίνες των γραφείων, καθώς και η συλλογή χαρτιού και μπαταριών προς ανακύκλωση. ​

Μέσα από πρωτοβουλίες με συνέχεια και ενεργή συμμετοχή των ανθρώπων της, η Worldline στην Ελλάδα ενσωματώνει την περιβαλλοντική υπευθυνότητα τόσο στην εταιρική της λειτουργία όσο και στη σχέση της με τις τοπικές κοινωνίες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ WORLDLINE

Η Worldline [Euronext: WLN] είναι ο κορυφαίος πάροχος σημαντικών υποδομών και υπηρεσιών πληρωμών στην Ευρώπη. Με παρουσία σε ολόκληρο το οικοσύστημα των πληρωμών, ο Όμιλος προσφέρει στους πελάτες του μοναδική τεχνογνωσία στην επεξεργασία και ασφάλεια συναλλαγών, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξή τους. Η Worldline αξιοποιεί το στρατηγικό της πλάνο για το 2030 και τις δυνατότητες τεχνολογικής καινοτομίας που διαθέτει, με στόχο να αποτελέσει τον κορυφαίο συνεργάτη πληρωμών για επιχειρήσεις, επαγγελματίες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο εταιρικός σκοπός της Worldline («raison d’être») είναι να σχεδιάζει και να εφαρμόζει κορυφαίες ψηφιακές λύσεις πληρωμών και συναλλαγών, οι οποίες συμβάλλουν στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και ενισχύουν την εμπιστοσύνη και την ασφάλεια εντός της κοινωνίας. Η Worldline φροντίζει ώστε οι λύσεις αυτές να είναι φιλικές προς το περιβάλλον, ευρέως προσβάσιμες και να υποστηρίζουν τον κοινωνικό μετασχηματισμό.

Το 2021 η Worldline εξαγόρασε τις δραστηριότητες της Cardlink Α.Ε., το 2022 απέκτησε το Cards Acquiring Business της Eurobank δημιουργώντας την Worldline Greece, ενώ το 2026 εξαγόρασε το υπόλοιπο 20% των μετοχών της Worldline Greece από τη Eurobank.