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20.08.2026 21:00

Σκιάθος: Τουρίστες ήρθαν στα χέρια με οδηγό ταξί για ένα… παράθυρο – Τραυματισμοί και συλλήψεις

20.08.2026 21:00
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Επεισόδιο με τραυματισμούς σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης, 20/8, στη Σκιάθο, όταν ένας οδηγός ταξί διαπληκτίστηκε με δύο Βρετανούς τουρίστες, μεταξύ των οποίων ήταν και ένας ανήλικος.

Σύμφωνα με το gegonota.news, οι δύο τουρίστες επιβιβάστηκαν στο ταξί για να επιστρέψουν στο κατάλυμά τους. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της διαδρομής, σημειώθηκε λογομαχία ανάμεσα στους ίδιους και τον οδηγό, με αφορμή το άνοιγμα του παραθύρου της πίσω πόρτας.

Η λεκτική αντιπαράθεση δεν άργησε να πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις και σύντομα οι εμπλεκόμενοι ήρθαν στα χέρια. Ο οδηγός τραυματίστηκε στο κεφάλι, ενώ τραύματα, μικρότερης σοβαρότητας, υπέστη και ο ανήλικος τουρίστας.

Στο περιστατικό επενέβησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Σκιάθου, οι οποίοι προχώρησαν στην ακινητοποίηση και σύλληψη των δύο Βρετανών με την κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Ο οδηγός χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας Σκιάθου, όπου οι γιατροί τού έκαναν ράμματα στο τραύμα που είχε υποστεί στο κεφάλι. Στη συνέχεια συνελήφθη και ο ίδιος, για πρόκληση σωματικής βλάβης αδύναμου ατόμου.

Παράλληλα, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του πατέρα ενός από τους Βρετανούς, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Την προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Σκιάθου.

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