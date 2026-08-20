Η «πύρινη γλώσσα» και ο αντικυκλώνας – οι εφιαλτικές προβλέψεις για τον καύσωνα την επόμενη εβδομάδα

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Στα δύο βαρομετρικά συστήματα των οποίων η αλληλεπίδραση θα καθορίσει τελικά τον καιρό που θα έχουμε την επόμενη εβδομάδα, αναφέρεται η σελίδα Weather Analysis Greece στο Facebook.

Σύμφωνα με την ανάρτηση, δύο συστήματα, ένα χαμηλό βαρομετρικό και μια μεγάλη συγκέντρωση υπέρθερμου αέρα, που κινούνται σε αντίστροφη φορά, παρουσιάζουν δύο διαφορετικές εκδοχές για τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν την επόμενη εβδομάδα.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «Η πρώτη εκδοχή, είναι το βαρομετρικό χαμηλό να περπατήσει προς Ιταλία, και να μεταφέρει την πύρινη γλώσσα προς την χώρα μας την νέα εβδομάδα, η Δεύτερη εκδοχή, να σχηματιστεί ο αντικυκλώνας, ο οποίος θα εμποδίσει μεγάλο μέρος αυτής της γλώσσας να επεκταθεί σε εμάς, αλλά φέρνοντας πολύ ισχυρούς βοριάδες στα πελάγη».

Η ανάρτηση αναλυτικά:

«Η ατμόσφαιρα, ενίοτε μπορεί να γίνει εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και να μας δείξει το πόσο πολύπλοκους μηχανισμούς μπορεί να κρύβει! Ενώ τα αρχικά σενάρια, ήθελαν τον καυτό αέρα να ξεχύνεται – και μάλιστα με διάρκεια- και προς την χώρα μας, τελικά η…ίδια η κλιματική αλλαγή, θα μας προστατέψει, μέσω μιας απίθανης βαρομετρικής διάταξης, η οποία θα προκύψει την νέα εβδομάδα!

Ο λόγος, για έναν – εκτός εποχής- τεράστιο αντικυκλώνα, ο οποίος εμφανίζεται ξαφνικά στις προγνωστικές σελίδες, με δομή που θυμίζει προχωρημένο Χειμώνα και σε καμία των περιπτώσεων, τέλη Αυγούστου. Αξιοσημείωτο είναι το πόσο εκτεταμένο είναι το πεδίο του, το οποίο θα καταλαμβάνει έως και 4000 χιλιόμετρα εμβέλειας, από την Ελλάδα, έως και τα βάθη της Γροιλανδίας (!). Είναι κάτι που προφανέστατα αποδίδεται στην επίσης εξαιρετικά έντονη θέρμανση του βορείου Ατλαντικού η οποία με την σειρά της, ευνοεί την ανάπτυξη τέτοιων αντικυκλώνων. Αυτό το έργο το βλέπουμε συχνά τους τελευταίους Χειμώνες και μάλλον θα το βλέπουμε διαρκώς και τους επομένους.

Στον παρακάτω χάρτη, σας έβαλα το τι αναμένεται να συμβεί πάνω από την Ευρώπη την νέα εβδομάδα. Τον κύριο ρόλο θα τον παίξουν δυο βαρομετρικά συστήματα, από την αλληλεπίδραση των οποίων και την τελική τους θέση, θα εξαρτηθεί και ο καιρός στην περιοχή μας. Ο αντικυκλώνας, που μιλήσαμε παραπάνω, και ένα κλειστό και καλά οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό στην άκρα δυτική Ευρώπη. Στα νότια, μια τρομερή συγκέντρωση υπέρθερμου αέρα ( γενικευμένα 50αρια σε Τυνησία ) , στα ΒΑ, στην Ρωσία, οι πρώτες παγωμένες ανάσες του νεογέννητου Φθινοπώρου, το οποίο αρχίζει σιγά σιγά να σχηματίζεται στην Θάλασσα του Μπάρεντς και του Κάρρα, με κίνηση προς το εσωτερικό της Ρωσίας. Σκεφτείτε αυτά τα δυο συστήματα σαν δυο γρανάζια. Το βαρομετρικό χαμηλό, περιστρέφεται αριστερόστροφα, ενώ ο αντικυκλώνας δεξιόστροφα. Το αποτέλεσμα, είναι το πρώτο, να αντλήσει καυτό αέρα προς την Μεσόγειο, (ότι φαινόταν δηλαδή εξ αρχής). Εδώ έρχεται όμως το δεύτερο, ο αντικυκλώνας, με την δεξιόστροφη κίνησή του, να αντλήσει κρύο αέρα (βοριάδες) από την Ρωσία προς την χώρα μας.

Το αποτέλεσμα, είναι να εμφανιστούν στον προγνωστικό καμβά μας, δυο τελείως διαφορετικές εκδοχές, εξαρτώμενες από το ποιο από τα δυο συστήματα θα υπερισχύσει, την τελική τους θέση και διάρκεια ζωής τους.

Η πρώτη εκδοχή, είναι το βαρομετρικο χαμηλό να περπατήσει προς Ιταλία, και να μεταφέρει την πύρινη γλώσσα προς την χώρα μας την νέα εβδομάδα, η Δεύτερη εκδοχή, να σχηματιστεί ο αντικυκλώνας, ο οποίος θα εμποδίσει μεγάλο μέρος αυτής της γλώσσας να επεκταθεί σε εμάς, αλλά φέρνοντας πολύ ισχυρούς βοριάδες στα πελάγη (9αρια και 10αρια μποφόρ με απαγορευτικά απόπλου) , δροσιά έως και ψύχρα στα ανατολικά μαζί με μπαράζ πυρκαγιών. Υπάρχουν και ενδιάμεσες καταστάσεις, στις οποίες δεν υπάρχει λόγος αναφοράς για την ώρα.

Το σίγουρο είναι ότι από σήμερα έως Δευτέρα θα κάνει πολλή ζέστη, ενώ από εκεί και μετά, ισχύει ότι διαβάσατε παραπάνω, οπότε αναμονή να φανεί το που θα καταλήξει!».

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