Θεσσαλονίκη: Μπαλκόνι «προσγειώθηκε» σε ΙΧ στο κέντρο της πόλης

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Αναστάτωση προκλήθηκε όταν, γύρω στις 7.30 το απόγευμα της Πέμπτης 20/8, αποκολλήθηκε τμήμα μπαλκονιού πρώτου ορόφου, σε παλιό κτίριο στην οδό Μπαλάνου 33, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Ζημιές προκλήθηκαν σε ΙΧ αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο στο σημείο, ενώ δεν υπήρξαν τραυματισμοί.
Η οδός Μπαλάνου βρίσκεται κοντά στην πλατεία Άθωνος, μια περιοχή με πολλά εστιατόρια και καφέ.
Η αστυνομία διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό.
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