Bronze βραβείο για το δαγκωτό από “το Μάννα” Τσατσαρωνάκη στα Packaging Awards 2026

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Διάκριση για τη σύγχρονη συσκευασία της σειράς “το Μάννα” δαγκωτό, που συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη snack κουλτούρα

Αθήνα, 07 Οκτωβρίου 2026 – Η εταιρεία “το Μάννα” Τσατσαρωνάκη απέσπασε μια ακόμα σημαντική διάκριση, αυτή τη φορά για τη συσκευασία της σειράς ‘’το Μάννα’’ δαγκωτό, το οποίο βραβεύτηκε με Bronze βραβείο στην κατηγορία Successful Branding, των Packaging Awards 2026.

Η διάκριση αναγνωρίζει τον σχεδιασμό μιας σύγχρονης και δυναμικής οπτικής ταυτότητας, που γεφυρώνει την παράδοση της ελληνικής αρτοποιίας με τις σύγχρονες τάσεις στο snacking. Με έντονη χρωματική διαφοροποίηση ανά γεύση, σύγχρονη τυπογραφία και ρεαλιστικές απεικονίσεις των φυσικών συστατικών, η συσκευασία αναδεικνύει τον μεσογειακό χαρακτήρα και την ποιότητα των προϊόντων, ενδυναμώνοντας παράλληλα την παρουσία τους στο ράφι. Την ίδια στιγμή, η πρακτική, επανακλειόμενη συσκευασία του προϊόντος ενισχύει τη λειτουργικότητά του, και το μετατρέπει στο κατάλληλο snack, για κάθε στιγμή της ημέρας.

Μέσα από τη σειρά δαγκωτό, “το Μάννα” εξελίσσει την ταυτότητα ενός παραδοσιακού προϊόντος, προσδίδοντάς του τα χαρακτηριστικά ενός σύγχρονου και ποιοτικού snack και προσεγγίζοντας ένα ευρύτερο και νεότερο καταναλωτικό κοινό, χωρίς να απομακρύνεται από τις αξίες που τη χαρακτηρίζουν: την ποιότητα των πρώτων υλών, το αυθεντικό κρητικό ελαιόλαδο και την απουσία περιττών πρόσθετων.

Η τελετή απονομής των Packaging Awards 2026, που διοργανώθηκαν για 10η χρονιά από την BOUSSIAS Events, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών και Συσκευασίας, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο Radisson Blu Park Hotel, αναδεικνύοντας καινοτόμες προσεγγίσεις στον σχεδιασμό και την παραγωγή συσκευασίας.