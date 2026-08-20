«Nurturing Mechanisms: Συνυφάνσεις στις Καμπόνες»: Μια έκθεση σύγχρονης τέχνης στον ιστορικό ελαιώνα των Καμπόνων στη Νάξο

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Η σύγχρονη τέχνη αναζητά διαρκώς νέους τρόπους να συνομιλήσει με τον τόπο, τη μνήμη και τις μορφές ζωής που διαμορφώνουν την ανθρώπινη εμπειρία. Σε αυτή την αναζήτηση, ορισμένοι τόποι διαθέτουν τη δύναμη να λειτουργήσουν ως ζωντανοί συνομιλητές της δημιουργικής διαδικασίας, μεταφέροντας ιστορίες, γνώσεις και πολιτισμικές πρακτικές που εξελίσσονται αδιάλειπτα μέσα στον χρόνο. Ένας τέτοιος τόπος είναι ο ιστορικός ελαιώνας Καμπόνες στη Νάξο.

Από τις 5 έως τις 19 Σεπτεμβρίου 2026, ο ιστορικός ελαιώνας φιλοξενεί την έκθεση «Nurturing Mechanisms: Συνυφάνσεις στις Καμπόνες», μια εικαστική πρωτοβουλία που προσεγγίζει τη φροντίδα ως θεμελιώδη πολιτισμική και δημιουργική διαδικασία και αναδεικνύει τη σχέση ανάμεσα στη φύση, την καλλιέργεια, τη συλλογική μνήμη και τη σύγχρονη καλλιτεχνική πρακτική.

Οι Καμπόνες αποτελούν έναν τόπο με βαθιά ιστορική συνέχεια, όπου το φυσικό τοπίο, η ανθρώπινη παρουσία και η καλλιέργεια της γης συνθέτουν ένα ενιαίο πολιτισμικό οικοσύστημα. Οι αιωνόβιες ελιές, η ιστορία του οικογενειακού κτήματος και η διαρκής σχέση του ανθρώπου με τη γη συγκροτούν ένα περιβάλλον που διατηρεί ζωντανή τη μνήμη του τόπου και συνεχίζει να παράγει νέες μορφές δημιουργίας.

Μέσα σε αυτό το ιδιαίτερο πλαίσιο, η έκθεση αναπτύσσει έναν ουσιαστικό διάλογο ανάμεσα στη σύγχρονη τέχνη και το φυσικό περιβάλλον. Τα έργα δημιουργούνται σε άμεση συνομιλία με τον ιστορικό ελαιώνα, ενεργοποιώντας διαφορετικές αναγνώσεις του αγροτικού τοπίου και αναδεικνύοντας τη δυναμική σχέση ανάμεσα στην ύλη, τον χρόνο, τη χειρονομία της δημιουργίας και τους φυσικούς κύκλους που διαμορφώνουν τη ζωή.

Η έννοια των Nurturing Mechanisms αποτελεί τον κεντρικό άξονα της έκθεσης. Η φροντίδα προσεγγίζεται ως μια διαρκής διαδικασία καλλιέργειας σχέσεων, γνώσης και εμπειρίας, μέσα από την οποία η φύση και ο άνθρωπος συνδιαμορφώνουν κοινές μορφές εξέλιξης. Η καλλιέργεια της γης αποκτά συμβολική διάσταση, μεταφέροντας έννοιες όπως η δημιουργία, η συνεργασία, η μεταβίβαση της γνώσης και η συλλογική ευθύνη απέναντι στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.

Η έκθεση αναδεικνύει τον ιστορικό ελαιώνα ως έναν υβριδικό τόπο όπου η πολιτιστική κληρονομιά παραμένει ενεργή και εξελίσσεται μέσα από τη σύγχρονη δημιουργία. Ο χώρος αποκτά ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση της εμπειρίας του επισκέπτη, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου η φύση, η τέχνη και η ανθρώπινη παρουσία συγκροτούν μια ενιαία αφήγηση.

Η έκθεση συγκεντρώνει έργα των Φοίβης Γιαννίση, Ειρήνης Γκόνου, Σεβαστιάνας Κωνστάκη, Mariandrie και Κατερίνας Νάκου, δημιουργών με διακριτή παρουσία στη σύγχρονη εικαστική σκηνή, των οποίων η έρευνα εκτείνεται από την αρχιτεκτονική, την ποίηση και τη γλυπτική έως τις εγκαταστάσεις, το ύφασμα και τις διεπιστημονικές πρακτικές. Μέσα από διαφορετικές εκφραστικές προσεγγίσεις, τα έργα συνθέτουν μια πολυφωνική αφήγηση γύρω από την ύλη, τη μνήμη, την οικολογία, τη χειρωνακτική γνώση και τις μορφές συλλογικής εμπειρίας.

Η «Nurturing Mechanisms: Συνυφάνσεις στις Καμπόνες» προτείνει μια σύγχρονη ανάγνωση της πολιτιστικής κληρονομιάς, όπου η καλλιτεχνική δημιουργία λειτουργεί ως μέσο έρευνας, ερμηνείας και ενεργοποίησης του τοπίου. Η περιήγηση στον ιστορικό ελαιώνα εξελίσσεται σε μια βιωματική εμπειρία που ενθαρρύνει τον επισκέπτη να προσεγγίσει τη φύση ως φορέα γνώσης, συνέχειας και δημιουργικής έμπνευσης.

Η έκθεση αποτελεί σύλληψη και πρωτοβουλία της Μαρίας Πολυκρέτη, προέδρου του πολιτιστικού φορέα «Πολυκρίτη – Νάξος», η οποία χαράσσει μια μακρόπνοη πολιτιστική κατεύθυνση για τους Καμπόνες, αναδεικνύοντας τον ιστορικό ελαιώνα ως έναν τόπο όπου η σύγχρονη τέχνη συνομιλεί δημιουργικά με τη φύση, την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, οι Καμπόνες εξελίσσονται σε έναν ζωντανό πυρήνα πολιτισμού, με διαρκή προσανατολισμό στην καλλιτεχνική δημιουργία, τη διεπιστημονική συνεργασία και τη σύνδεση του αγροτικού τοπίου με σύγχρονες μορφές έκφρασης.

Την επιμέλεια της έκθεσης υπογράφει η Σεβαστιάνα Κωνστάκη, διαμορφώνοντας μια εικαστική πρόταση που ερμηνεύει τη φροντίδα ως δημιουργική και πολιτισμική πράξη, ενεργοποιώντας έναν ουσιαστικό διάλογο ανάμεσα στα έργα, το φυσικό περιβάλλον και την εμπειρία του επισκέπτη. Οι Καμπόνες εξελίσσονται σταθερά σε έναν βιωμένο τόπο όπου ο πολιτισμός ενεργοποιείται μέσα από τη συνύπαρξη της φύσης, της ιστορίας και της καλλιτεχνικής πρακτικής. Η έκθεση ενισχύει αυτή τη δυναμική, συμβάλλοντας στον σύγχρονο διάλογο γύρω από τη βιωσιμότητα, τη διαχείριση του πολιτιστικού τοπίου και τη σημασία της τέχνης ως εργαλείου σύνδεσης με τον τόπο και τις κοινότητες.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Έκθεση

Nurturing Mechanisms: Συνυφάνσεις στις Καμπόνες

Ημερομηνίες

5 – 19 Σεπτεμβρίου 2026

Χώρος

Ιστορικός Ελαιώνας Καμπόνες, Νάξος

Συμμετέχουν

Φοίβη Γιαννίση

Ειρήνη Γκόνου

Σεβαστιάνα Κωνστάκη

Mariandrie

Κατερίνα Νάκου

Σύλληψη και πρωτοβουλία έκθεσης

Μαρία Πολυκρέτη

Επιμέλεια έκθεσης

Σεβαστιάνα Κωνστάκη

Διοργάνωση

Πολυκρίτη Νάξος

Επικοινωνιακή Στρατηγική & Media Relations CT Communications

Χριστίνα Τριποδιανάκη

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