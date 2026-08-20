Άλκη Ζέη «Η Μωβ Ομπρέλα», για μικρούς και μεγάλους, σε σκηνοθεσία  Δήμητρας Λαρεντζάκη – Από την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026 στο Θέατρο Πορεία

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Η «Μωβ Ομπρέλα» της Άλκης Ζέη ανεβαίνει στη σκηνή του θεάτρου Πορεία σε μια νέα μεγάλη θεατρική παραγωγή για μικρούς και μεγάλους, από τον Πολιτιστικό Οργανισμό «Λυκόφως» και τη σκηνοθέτρια Δήμητρα Λαρεντζάκη. Πρεμιέρα: Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026, στις 11πμ.

Μετά τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσε η θεατρική μεταφορά του αγαπημένου έργου της Άλκης Ζέη «Το Καπλάνι της Βιτρίνας», που παρουσιάστηκε για δύο συνεχόμενες θεατρικές σεζόν στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, η Δήμητρα Λαρεντζάκη και ο Πολιτιστικός Οργανισμός «Λυκόφως» συναντιούνται ξανά, για να μεταφέρουν στη σκηνή ένα ακόμη εμβληματικό έργο της σπουδαίας συγγραφέως.

Επτά χρόνια μετά το πρώτο ανέβασμα, και σε συνέχεια της θερμής ανταπόκρισης του κοινού, η πολυαγαπημένη παράσταση «Μωβ Ομπρέλα» παρουσιάζεται με ανανεωμένη σκηνοθετική ματιά και νέα διανομή.

Μια παράσταση για μικρούς και μεγάλους, γεμάτη φαντασία, τρυφερότητα και συγκίνηση, που αγαπήθηκε για τον ποιητικό σκηνικό της κόσμο, τις δυνατές ερμηνείες και τη διαχρονική ευαισθησία του έργου της Άλκης Ζέη.

Η ιστορία μιας οικογένειας, ένα καλοκαίρι λίγο πριν ξεσπάσει στην Ελλάδα ο πόλεμος του 1940 αλλά και τα γεγονότα που θα καθορίσουν την ιστορία μέσα από τη μοναδική ματιά των παιδιών. Ένας κήπος στο Μαρούσι, μαγικός, για την Ελευθερία και τα μικρότερα δίδυμα αδέρφια της. Ένα ξένο παιδί από τη Γαλλία που έρχεται να μείνει στο επάνω πάτωμα του σπιτιού τους και γίνεται αχώριστος φίλος τους. Παίζουν όλοι μαζί και σκαρώνουν με τη φαντασία τους χίλιες δυο ιστορίες που μαγεύουν και τους ίδιους. Και πόσα άλλα δε θα έκαναν από όσα ονειρεύονται αν δεν τους εμπόδιζαν οι μεγάλοι.

Οι μεγάλοι και τα παιδιά: δύο κόσμοι ξεχωριστοί. Ο καθένας με τους δικούς του νόμους και τις δικές του αλήθειες. Όμως, ο κόσμος των μεγάλων δεν μπορεί να σταματήσει την αστείρευτη φαντασία, την ακλόνητη πίστη των παιδιών ότι μπορούν να καταφέρουν αυτό που μοιάζει ακατόρθωτο. Και τελικά το καταφέρνουν: να πετάξουν ψηλά με μια Μωβ Ομπρέλα, μακριά απ’ τον πόλεμο, εκεί που όλα είναι δυνατά.

Σε έναν κόσμο που μας χωράει όλους, όσο διαφορετικοί κι αν είμαστε.

Η «Μωβ Ομπρέλα» λειτουργεί ως ιντερμέδιο ανάμεσα στο «Καπλάνι της βιτρίνας» και στο «Μεγάλο περίπατο του Πέτρου». Τα τρία βιβλία μαζί μπορούν να θεωρηθούν μια άτυπη τριλογία, καθώς αναβιώνουν τη ζωή των ανθρώπων -και ιδιαίτερα των παιδιών- από την περίοδο της δικτατορίας του Μεταξά έως την Απελευθέρωση της Αθήνας το 1944, φωτίζοντας τη στάση τους απέναντι στις ιστορικές και προσωπικές δοκιμασίες.

«Δυο ξεχωριστοί κόσμοι, παιδιά και μεγάλοι, που ζουν και αντιλαμβάνονται διαφορετικά τα γεγονότα, μικρά και μεγάλα, χωράνε όλοι κάτω από μια Μωβ ομπρέλα»

Άλκη Ζέη

*Το βιβλίο της Άλκης Ζέη «Η Μωβ Ομπρέλα» κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Μεταίχμιο.

Σημείωμα σκηνοθέτη

«Η Μωβ ομπρέλα είναι η απόδειξη ότι όλοι κάποτε υπήρξαμε παιδιά»

Η Μωβ ομπρέλα είναι η απόδειξη ότι όλοι κάποτε υπήρξαμε παιδιά.

Σε μια εποχή χαμένη πια μέσα στον απόλυτο χρόνο της ενηλικίωσής μας.

Ο μαγικός κόσμος της ακράδαντης παιδικής πίστης. Η ακλόνητη παιδική φαντασία για την αόρατη διάσταση που μπορούν να έχουν όλα. Αρκεί να στρέψουμε το βλέμμα και να μπούμε από την πόρτα που είναι ανοιχτή, στον μαγικό τους κήπο. Εκεί που τα πιο απλά πράγματα μπορούν να φτιάξουν τον κόσμο ξανά.

Ένας κόσμος φτιαγμένος στο μυαλό, στα όνειρα, στις νύχτες που τα παιδιά μετράνε τ’ άστρα. Και μας τον προσφέρουν.

Ένας κόσμος που μας χωράει όλους. Μικρούς και μεγάλους. Διαφορετικούς.

Που δεν έχουν πάντα την ίδια πατρίδα, την ίδια γλώσσα, την ίδια θρησκεία. Σε αυτόν τον κόσμο, ένα καλοκαίρι, λίγο πριν ξεσπάσει στην Ευρώπη ο Β’ Παγκόσμιος πόλεμος, τα παιδιά πιστεύουν και στο τέλος καταφέρνουν να πετάξουν ψηλά με μια μωβ ομπρέλα.

Με τους δικούς τους νόμους βαρύτητας.

Σε χώρες που δεν υπάρχει πόλεμος.

Εκεί που τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα.

Στην καρδιά και στο μυαλό. Αρκεί να κλείσεις τα μάτια. Αρκεί να έχεις πίστη.

Η βαθιά ματιά της Άλκης Ζέη για τον πολύτιμο κόσμο των παιδιών. Έναν κόσμο που όλα είναι δυνατά εφόσον τα πιστεύεις και τους δίνεις τη δύναμη της καρδιάς σου για να υπάρξουν.

Η αθωότητα, η σοφία, το μαγικό βλέμμα των παιδιών, έχουν πάντα τόσα πολλά να μας πουν για το πώς μπορούμε να βρίσκουμε μαζί τους εκείνη την πίστη που θα μας επιτρέψει να φτιάχνουμε κάθε μέρα τον κόσμο απ’ την αρχή.

Δήμητρα Λαρεντζάκη

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: – Δραματουργική επεξεργασία: Δήμητρα Λαρεντζάκη

Διασκευή: Δήμητρα Λαρεντζάκη – Σοφία Ευτυχιάδου

Σκηνικά: Αντώνης Δαγκλίδης

Ενδυματολόγοι: Ιφιγένεια Νταουντάκη, Ιωάννα Καλάβρου

Μουσική: Κώστας Βόμβολος

Σχεδιασμός Φωτισμών: Τάσος Παλαιορούτας

Video: Πέτρος Σεβαστίκογλου

Video animation: Μπάμπης Βενετόπουλος, Γιώργος Βενετόπουλος, Ασπασία Καζέλη, Θάνος Γιουβανούδης

Χορογραφίες: Ζωή Χατζηαντωνίου

Αναβίωση / επιμέλεια χορογραφιών – Κινησιολογία: Πασχαλιά Ακριτίδου

Βοηθός κινησιολόγου: Ναντίνα Εσκιτζοπούλου

Βοηθός σκηνογράφου: Αγγελική Πολίτη

Βοηθός σκηνοθέτη: Σίλια Κόη

Οπτική ταυτότητα: Κωνσταντίνος Γεωργαντάς



Διανομή (με αλφαβητική σειρά):

Άννα – κ. Υπατία: Χριστίνα Βράκα

Γιάγκος: Τριαντάφυλλος Δελής

Σάκης: Νικόλας Δρίγκας

Μπενουά – Ζοζέφ: – Γιάννης Εσκιντζόγλου

Βίτω: Ειρήνη Ιωάννου – Παπανεοφύτου

Μίλτος-κ. Ριχάρδος- ο ιδιοκτήτης του σπιτιού: Αλέξανδρος Κωχ

Νούλης: Γιώργος Μακρής

Λέτρω: Αγάπη Μουστρή

κ. Μαρσέλ: Βαγγέλης Χαλκιαδάκης



ΘΕΑΤΡΟ ΠΟΡΕΙΑ

Τρικόρφων 3-5, Αθήνα 10433, Πλατεία Βικτωρίας

Τηλ. Ταμείου: 2108210991, 2108210082

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Κάθε Κυριακή για το κοινό στις 11.30 π.μ.

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