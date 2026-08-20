Ισχυρός σεισμός 7,2 βαθμών στο νότιο τμήμα του Περού 

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Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,2 βαθμών σημειώθηκε την Πέμπτη στο νότιο Περού, όπως ανακοίνωσε το περουβιανό ινστιτούτο γεωφυσικής (Instituto Geofísico del Perú / IGP).
Το επίκεντρο εντοπίζεται 35 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης Κορακόρα στην επαρχία Παρινακότσας και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 108 χιλιόμετρα.
To ευρωμεσογειακό σεισμολογικό κέντρο (EMSC) και το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS) ανέφεραν πως ο σεισμός ήταν μεγέθους 6,7 βαθμών.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.
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