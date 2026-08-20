Ισχυρός σεισμός 7,2 βαθμών στο νότιο τμήμα του Περού 

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Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,2 βαθμών σημειώθηκε την Πέμπτη στο νότιο Περού, όπως ανακοίνωσε το περουβιανό ινστιτούτο γεωφυσικής (Instituto Geofísico del Perú / IGP).

Το επίκεντρο εντοπίζεται 35 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης Κορακόρα στην επαρχία Παρινακότσας και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 108 χιλιόμετρα.

UPDATE: A powerful M6.7-7.2 earthquake hit southern Peru at 01:00 PM local time.



Centered 47 km deep near Coracora and Andahuaylas, the strong tremor caused widespread shaking.



Sismo – Perú – Andahuaylas – Apurímac – Coracora – Temblor – Terremoto https://t.co/B4xQFVjzRQ pic.twitter.com/taMbc8EmmV — GeoTechWar (@geotechwar) August 20, 2026

To ευρωμεσογειακό σεισμολογικό κέντρο (EMSC) και το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS) ανέφεραν πως ο σεισμός ήταν μεγέθους 6,7 βαθμών.

🇵🇪 First footage out of Peru shows moments after the earthquake struck



Source: GeoPolitics Watch on TG / Writer: Oliver https://t.co/CGway0tMW2 pic.twitter.com/RkMMugiDqH — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 20, 2026

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

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