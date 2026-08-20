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20.08.2026 21:44

Ισχυρός σεισμός 7,2 βαθμών στο νότιο τμήμα του Περού 

20.08.2026 21:44
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Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,2 βαθμών σημειώθηκε την Πέμπτη στο νότιο Περού, όπως ανακοίνωσε το περουβιανό ινστιτούτο γεωφυσικής (Instituto Geofísico del Perú / IGP).

Το επίκεντρο εντοπίζεται 35 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης Κορακόρα στην επαρχία Παρινακότσας και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 108 χιλιόμετρα.

To ευρωμεσογειακό σεισμολογικό κέντρο (EMSC) και το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS) ανέφεραν πως ο σεισμός ήταν μεγέθους 6,7 βαθμών.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

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ΠΕΜΠΤΗ 20.08.2026 21:47
SEISMOGRAFOS
ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρός σεισμός 7,2 βαθμών στο νότιο τμήμα του Περού 

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«Nurturing Mechanisms: Συνυφάνσεις στις Καμπόνες»: Μια έκθεση σύγχρονης τέχνης στον ιστορικό ελαιώνα των Καμπόνων στη Νάξο

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