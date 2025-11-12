search
ΜΟΥΣΙΚΗ

12.11.2025 11:37

«Η Νύχτα Χορεύει Βαλς»: Η Ευανθία Ρεμπούτσικα επιστρέφει στο Θέατρο Παλλάς

12.11.2025 11:37
Λίγο πριν αποχαιρετήσουμε τη χρονιά, η Ευανθία Ρεμπούτσικα επιστρέφει στο Θέατρο Παλλάς για ένα από τα πιο λαμπερά μουσικά γεγονότα του χειμώνα.

Με το κόκκινο βιολί της να οδηγεί τον ρυθμό, μας προσκαλεί σε μια εορταστική βραδιά γεμάτη φως, συγκίνηση και μελωδίες που ζεσταίνουν την ψυχή.

Την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, το Παλλάς πλημμυρίζει από τη μαγεία της μουσικής της, σε μια συναυλία με τίτλο «Η Νύχτα Χορεύει Βαλς».

Με τον αναγνωρίσιμο, κινηματογραφικό της ήχο, η Ευανθία ανοίγει το μουσικό της κουτί και μας παρασύρει σε έναν κόσμο όπου οι νότες λάμπουν σαν ευχές και η καρδιά χορεύει στο ρυθμό της γιορτής.

Τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Φωκάς Ευαγγελινός, χαρίζοντας στη βραδιά θεατρική πνοή, ρυθμό και ονειρική ατμόσφαιρα. Μέσα από τη ματιά του, η συναυλία μεταμορφώνεται σε μια ολοκληρωμένη σκηνική εμπειρία, όπου η μουσική συναντά την εικόνα και το συναίσθημα.

Στο πρώτο μέρος, χορεύτριες του κλασικού χορού «ζωντανεύουν» τις συνθέσεις της, προσθέτοντας χάρη και κίνηση στις μουσικές εικόνες. Στο δεύτερο, οι Cooks, η ευρηματική ομάδα κρουστών, δημιουργούν ρυθμούς με μαγειρικά σκεύη και εργαλεία, φτιάχνοντας μια πρωτοχρονιάτικη «βασιλόπιτα» γεμάτη φαντασία, χιούμορ και ενέργεια. Μια βραδιά που ενώνει αρμονικά τη μουσική, τον χορό και τον ρυθμό, μετατρέποντας το Παλλάς σε σκηνή χαράς, συγκίνησης και θαλπωρής.

Η Ευανθία Ρεμπούτσικα μάς καλεί να αποχαιρετήσουμε το 2025 με ήχους που φωτίζουν, χαμόγελα που λάμπουν και μια στιγμή που θυμίζει πως το θαύμα των ημερών ζει μέσα σε κάθε μελωδία.

Γιατί όταν η νύχτα χορεύει βαλς, όλα μπορούν να συμβούν…

Συμμετέχουν οι μουσικοί:

  • Ανδρέας Συμβουλόπουλος: Πιάνο
  • Πάνος Δημητρακόπουλος: Κανονάκι
  • Θάνος Σταυρίδης: Ακορνεόν
  • Δημήτρης Τσεκούρας: Κοντραμπάσο
  • Πέτρος Κούρτης: Κρουστά
  • Μάκης Κρέτσης: Κρουστά
  • Νίκος Παπαβρανούσης: Τύμπανα
  • Γιάννης Οικονομίδης: Τρομπέτα
  • Δημήτρης Σταρίδας: Τρομπόνι
  • Χρήστος Καλκάνης: Κλαρινέτο

Σκηνοθεσία: Φωκάς Ευαγγελινός

  • Τρίτη 30 Δεκεμβρίου Θέατρο Παλλάς
  • Ώρα έναρξης: 21:00

