Η συναυλία «Τα Μ του Ελληνικού Τραγουδιού», που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 23 Νοεμβρίου στο Jazzèt Music Hall, είναι ένα μουσικό ταξίδι μέσα από τα τραγούδια που έγραψαν ιστορία.

Το ελληνικό τραγούδι, με ρίζες που φτάνουν ως τα Ομηρικά έπη και με αρμονικό δεσμό ανάμεσα στην ποίηση και τον ρυθμό, αποτελεί ένα ζωντανό πολιτισμικό μωσαϊκό που διαμορφώθηκε μέσα στους αιώνες. Από τον μεσοπόλεμο και μετά, η ένωση λόγου και μελωδίας γέννησε το «έντεχνο τραγούδι» – μια μουσική παράδοση που άγγιξε βαθιά την ψυχή των Ελλήνων.

Μια φωνή και μια κιθάρα ενώνουν τις δυνάμεις τους για να ζωντανέψουν αγαπημένα έργα των Μίκη Θεοδωράκη, Μάνου Χατζιδάκι, Μανώλη Χιώτη, Μάνου Λοΐζου, Μάρκου Βαμβακάρη, Νότη Μαυρουδή και άλλων μεγάλων δημιουργών του ελληνικού πενταγράμμου.

Η σοπράνο Σοφία Παπαδημητρίου, με αξιόλογη πορεία σε λυρική σκηνή και ρεσιτάλ στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συναντά τον κιθαρίστα Σάββα Ξενάκη, έναν νέο, ευαίσθητο μουσικό με διακρίσεις και σύγχρονη καλλιτεχνική ματιά.

Μαζί, παρουσιάζουν μια βραδιά όπου η κιθάρα και η φωνή συνομιλούν με την παράδοση, αναδεικνύοντας τη διαχρονική ομορφιά και τον λυρισμό του ελληνικού τραγουδιού.

Ένα πρόγραμμα λιτό, συγκινητικό και βαθιά ελληνικό, μια συνάντηση όπου η Μνήμη, η Μελωδία και η Μαγεία γίνονται ένα.

INFO

Είσοδος: 10€ – Ελάχιστη κατανάλωση: 6€- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 210 5815626

Λεωφορεία: 731, 845, 892, Α15 & Μετρό Μ3 – Στάση Αγία Μαρίνα (15΄με τα πόδια)-Καραϊσκάκη 99, Χαϊδάρι, 12461, www.musicenterathens.com