search
ΤΡΙΤΗ 04.11.2025 17:29
search
MENU CLOSE
ΘΕΑΤΡΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.11.2025 17:09

Η «Λόλα» για πρώτη φορά στο θέατρο, στη σκηνή του Παλλάς

04.11.2025 17:09
Lola-Title

Η «Λυκόφως» εξασφάλισε τα δικαιώματα της εμβληματικής κινηματογραφικής ταινίας «Λόλα» και φέρνει για πρώτη φορά στη θεατρική σκηνή και στο ιστορικό θέατρο Παλλάς την ιστορία που καθόρισε μια ολόκληρη εποχή. Από τις 30 Ιανουαρίου 2026, και για 20 μόνο παραστάσεις, η θρυλική ηρωίδα της Τρούμπας, η Λόλα, ζωντανεύει ξανά με πάθος και ένταση, σε μια παράσταση που θα καθηλώσει το κοινό.

Στο εμβληματικό φιλμ νουάρ του Ντίνου Δημόπουλου, με σενάριο του Ηλία Λυμπερόπουλου, μια πλειάδα πρωταγωνιστών όρισε μια ολόκληρη εποχή: Τζένη Καρέζη, Νίκος Κούρκουλος, Παντελής Ζερβός, Διονύσης Παπαγιαννόπουλος.

Σ’ ένα παράθυρο, η Βίκυ Μοσχολιού τραγουδά «Του ήλιου χάθηκε το φως» σε μιά από τις πιο εμβληματικές σεκάνς του ελληνικού κινηματογράφου — κι από εκείνη τη στιγμή, τίποτα δεν θα είναι πια ίδιο.

Η «Λόλα» έκοψε 313.822 εισιτήρια στην πρώτη προβολή της, έγινε θρύλος και παραμένει, 60 χρόνια μετά, ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά φιλμ του ελληνικού κινηματογράφου.

Σήμερα – η Λόλα επιστρέφει στη σκηνή

Έξι δεκαετίες μετά, όλα εκείνα τα “ακριβά υλικά” — ο έρωτας, η νύχτα, η μουσική, η φωτιά της ψυχής — ζωντανεύουν για πρώτη φορά στο θέατρο.

Η «Λόλα» ανεβαίνει στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία του Χρήστου Σουγάρη, με μια νέα γενιά πρωταγωνιστών που δίνει πνοή στο διαχρονικό νουάρ.

Η Έλλη Τρίγγου, ο Γιάννης Στάνκογλου και ο Γιώργος Γάλλος ηγούνται ενός εξαιρετικού συνόλου ηθοποιών, που αφηγείται μια ιστορία γεμάτη πάθος, ζήλια, προδοσία και αγάπη — μια ιστορία για τη γυναίκα που προσπαθεί να κρατηθεί όρθια μέσα στο χάος.

Στο πλευρό της σε αυτόν τον αγώνα για την επιβίωση, ο Άρης -ο μεγάλος της έρωτας, ένας άντρας που κουβαλά τις πληγές και τα λάθη του παρελθόντος- κι ανάμεσά τους, ο σκοτεινός κόσμος της Τρούμπας, όπου οι αποφάσεις γράφονται με αίμα κι η αγάπη είναι τόσο επικίνδυνη όσο κι ένα μαχαίρι στο σκοτάδι.

Οι δύο ερωτευμένοι, ως άλλοι Όρφεας και Ευριδίκη, πασχίζουν να δραπετεύσουν από τον Άδη του υπόσκοσμου, στον οποίο έχουν εδώ και χρόνια βυθιστεί. Η νύχτα όμως δεν συγχωρεί!

Συντελεστές

Διασκευή / Σκηνοθεσία: Χρήστος Σουγάρης
Σκηνικά: Τίνα Τζόκα
Κοστούμια: Εύα Γουλάκου
Κίνηση: Άντι Τζούμα
Σχεδιασμός Φωτισμών: Αλέκος Αναστασίου

Με τους: Έλλη Τρίγγου, Γιάννη Στάνκογλου, Γιώργο Γάλλο, Μαρίζα Τσάρη, Κώστα Ξυκομηνό, Τάσο Σωτηράκη, Κωνσταντίνο Σειραδάκη, Παναγιώτη Ιωακείμ σε ένα 20μελή θίασο.

Ημέρες και ώρες παραστάσεων

Παρασκευή: 21.00
Σάββατο: 18.30 και 21.00
Κυριακή: 19.00

Διαβάστε επίσης:

Ασημάκης Γιαλαμάς – Κώστας Πρετεντέρης: Η κόμισσα της φάμπρικας, σε σκηνοθεσία Σταμάτη Φασουλή

Το Cow | Deer των Katie Mitchell, Nina Segal και Melanie Wilson στη Νέα Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος» του Εθνικού (Video)

Ο «Αρχιμάστορας Σόλνες» με τον Άρη Λεμπεσόπουλο στο Θέατρο της Οδού Κυκλάδων – Σε σκηνοθεσία Γιώργου Σκεύα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
agrotes_larisa_2701_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες – Τα τρακτέρ κατεβαίνουν στην Αθήνα στις 11 Νοεμβρίου

Untitled design
ΘΕΑΤΡΟ

«Αγώνες και μεταμορφώσεις μιας γυναίκας» σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Σωτηρίου, με τους Ελένη Κοκκίδου και Κωνσταντίνο Γεωργόπουλο, στο Θέατρο Τζένη Καρέζη

Lola-Title
ΘΕΑΤΡΟ

Η «Λόλα» για πρώτη φορά στο θέατρο, στη σκηνή του Παλλάς

kafes_farmaka_0411_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Πέντε φάρμακα που δεν συνδυάζονται καλά με τον καφέ

vretania-15xronos-eksot
ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: 15χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του μετά από bullying συμμαθητών του – «Έγινε στόχος επειδή ήταν τόσο καλός»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsakalotos 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το εξώδικο του Ευκλείδη Τσακαλώτου για την επιστολή στον Ντάισελμπλουμ και η απάντηση από το Ποντίκι

xrimata_xristougenna_3110_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μίνι έκτακτο βοήθημα για τα Χριστούγεννα

asanser 654- new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχονται πρόστιμα για τα ασανσέρ: Μόνο ένα στα οκτώ έχουν καταγραφεί – Προθεσμία ως 30 Νοεμβρίου, πού θα στραφούν οι αρχικοί έλεγχοι

patinia athina 99- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Χάρης Δούκας απαντά σε Μιχαηλίδου, Μπακογιάννη για τα πατίνια 

aade_0107_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Έρχεται ο «Λευκός Τειρεσίας»- Ποιους αφορά, καμπανάκι για τα ληξιπρόθεσμα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 04.11.2025 17:28
agrotes_larisa_2701_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες – Τα τρακτέρ κατεβαίνουν στην Αθήνα στις 11 Νοεμβρίου

Untitled design
ΘΕΑΤΡΟ

«Αγώνες και μεταμορφώσεις μιας γυναίκας» σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Σωτηρίου, με τους Ελένη Κοκκίδου και Κωνσταντίνο Γεωργόπουλο, στο Θέατρο Τζένη Καρέζη

Lola-Title
ΘΕΑΤΡΟ

Η «Λόλα» για πρώτη φορά στο θέατρο, στη σκηνή του Παλλάς

1 / 3