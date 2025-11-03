Το Cow | Deer των Katie Mitchell, Nina Segal και Melanie Wilson στη Νέα Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος» του Εθνικού (Video)

Το Εθνικό Θέατρο συνεργάζεται για πρώτη φορά με το Royal Court Theatre του Λονδίνου και παρουσιάζει το Cow | Deer, το πρωτοποριακό έργο των Katie Mitchell, Nina Segal και Melanie Wilson.

Μετά τη θριαμβευτική της πρεμιέρα στο Λονδίνο στις 3 Σεπτεμβρίου με βρετανικό θίασο, η παράσταση έρχεται από τις 7 Νοεμβρίου στη Νέα Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος» με ελληνικό 4μελές ensemble, προσκαλώντας το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία ακρόασης και εξερεύνησης του «πέρα από τον άνθρωπο» κόσμου. Συνεργασία στη σκηνοθεσία για την Ελλάδα, η Ειρήνη Φαναριώτη.

Το Cow | Deer είναι μια ασυνήθιστη σκηνική εμπειρία, μια ακουστική εμβύθιση. Ένα κουαρτέτο Ελλήνων ερμηνευτών και ερμηνευτριών ζωντανεύει την ύπαρξη δύο ζώων, μιας αγελάδας κι ενός ελαφιού.

Αφηγούνται χωρίς λόγια, μόνο με ήχους, την ιστορία τους, καλώντας μας να αφουγκραστούμε την ανθρώπινη παρουσία μέσα στη φύση από μια άλλη θέση.

«Ένα πείραμα επαναπροσανατολισμού: από τον λόγο προς την ακρόαση, από την ιεραρχία προς τη συνεργασία, από τον καθαρά ανθρώπινο στον ευρύτερο, πολύμορφο κόσμο της φύσης» αναφέρουν οι δημιουργοί του. Μια παράσταση – πρόσκληση σε έναν κόσμο πέρα από τον ανθρώπινο.

Εκκινώντας έναν νέο διάλογο ανάμεσα στο θέατρο, τη φύση, το σώμα και τον ήχο, στο Cow | Deer ζώα, έντομα και στοιχεία της φύσης δεν αποτελούν πια το σκηνικό της ζωής μας, αλλά ισότιμους συμμέτοχους ενός εύθραυστου οικοσυστήματος. Μέσα από ζωντανά ηχητικά εφέ (τεχνική Foley), σε συνδυασμό με αυθεντικές ηχογραφήσεις φυσικών περιβαλλόντων, οι ερμηνευτές δημιουργούν ένα καθηλωτικό ηχητικό τοπίο – τη βροχή που πλησιάζει, το τρίξιμο των κλαδιών, τον βηματισμό των ζώων– που μεταφέρει τους θεατές στην εξοχή.

Μια εμπειρία που επιτρέπει στο κοινό να «ακούσει» τον κόσμο όπως τον αντιλαμβάνεται ένα ζώο, που το καλεί να μην σταθεί, αυτή τη φορά, απέναντί του ως παρατηρητής, αλλά να συνδεθεί με τον δικό του παλμό, να βιώσει μια πρωτόγνωρη εγγύτητα με τη φύση, αλλά και να αντιληφθεί την ταραχή, τον φόβο και τον πόνο που μπορεί να του προκαλέσει.

Το Cow | Deer είναι μια ποιητική χειρονομία και ταυτόχρονα μια καλλιτεχνική κραυγή για το περιβάλλον. Κάθε ήχος – μια ανάσα, ένα αυτοκίνητο, το γάβγισμα ενός σκύλου ή το κελάηδισμα ενός πουλιού – γίνεται υπενθύμιση ότι η επιβίωση είναι κοινό δικαίωμα όλων των ειδών και όχι αποκλειστικό προνόμιο του ανθρώπου. Μια παράσταση – συλλογική εμπειρία που μας καλεί να αναθεωρήσουμε τη θέση μας στον κόσμο – όχι ως κυρίαρχοι, αλλά ως μέλη ενός εύθραυστου, αλληλένδετου συνόλου ζωής. Ως συνοδοιπόροι που συνυπάρχουμε με σεβασμό και φροντίδα.

Μια παράσταση που μας καλεί να δούμε την ιστορία με διαφορετικό τρόπο, προσωπικό, σαν απαλό κάλεσμα στη μνήμη και τη φαντασία μας. Μια συμπαραγωγή του Εθνικού Θεάτρου με το RoyalCourtTheatre.

Σύλληψη – Συνδημιουργία: Katie Mitchell, Nina Segal, Melanie Wilson

Συνεργασία στη Σκηνοθεσία για την Ελλάδα: Ειρήνη Φαναριώτη

Σύμβουλοι Foley & Συν-δημιουργοί της Παρτιτούρας Foley: Ruth Sullivan , Tom Espiner

Σκηνικά – Κοστούμια: Alex Eales

Φωτισμοί: PremaMehta

Παίζουν (με αλφαβητική σειρά): Αλέξανδρος Ζοτάι, Χρήστος Θάνος, Κορίνα Κόκκαλη, Ιωάννα Τουμπακάρη

Πρεμιέρα: 7 Νοεμβρίου | Νέα Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος» | Κτήριο Τσίλλερ

Μια ποιητική χειρονομία για τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση

Μέρες και ώρες παραστάσεων: Τετάρτη & Κυριακή στις 19.00 | Πέμπτη, Παρασκευή & Σάββατο στις 20.30

