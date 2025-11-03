search
ΔΕΥΤΕΡΑ 03.11.2025 13:51
search
MENU CLOSE
ΘΕΑΤΡΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.11.2025 13:21

Το Cow | Deer των Katie Mitchell, Nina Segal και Melanie Wilson στη Νέα Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος» του Εθνικού (Video)

03.11.2025 13:21
cow_deer-new

Το Εθνικό Θέατρο συνεργάζεται για πρώτη φορά με το Royal Court Theatre του Λονδίνου και παρουσιάζει το Cow | Deer, το πρωτοποριακό έργο των Katie Mitchell, Nina Segal και Melanie Wilson.

Μετά τη θριαμβευτική της πρεμιέρα στο Λονδίνο στις 3 Σεπτεμβρίου με βρετανικό θίασο, η παράσταση έρχεται από τις 7 Νοεμβρίου στη Νέα Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος» με ελληνικό 4μελές ensemble, προσκαλώντας το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία ακρόασης και εξερεύνησης του «πέρα από τον άνθρωπο» κόσμου. Συνεργασία στη σκηνοθεσία για την Ελλάδα, η Ειρήνη Φαναριώτη.

Το Cow | Deer είναι μια ασυνήθιστη σκηνική εμπειρία, μια ακουστική εμβύθιση. Ένα κουαρτέτο Ελλήνων ερμηνευτών και ερμηνευτριών ζωντανεύει την ύπαρξη δύο ζώων, μιας αγελάδας κι ενός ελαφιού.

Αφηγούνται χωρίς λόγια, μόνο με ήχους, την ιστορία τους, καλώντας μας να αφουγκραστούμε την ανθρώπινη παρουσία μέσα στη φύση από μια άλλη θέση.

«Ένα πείραμα επαναπροσανατολισμού: από τον λόγο προς την ακρόαση, από την ιεραρχία προς τη συνεργασία, από τον καθαρά ανθρώπινο στον ευρύτερο, πολύμορφο κόσμο της φύσης» αναφέρουν οι δημιουργοί του. Μια παράσταση – πρόσκληση σε έναν κόσμο πέρα από τον ανθρώπινο.

Εκκινώντας έναν νέο διάλογο ανάμεσα στο θέατρο, τη φύση, το σώμα και τον ήχο, στο Cow | Deer ζώα, έντομα και στοιχεία της φύσης δεν αποτελούν πια το σκηνικό της ζωής μας, αλλά ισότιμους συμμέτοχους ενός εύθραυστου οικοσυστήματος. Μέσα από ζωντανά ηχητικά εφέ (τεχνική Foley), σε συνδυασμό με αυθεντικές ηχογραφήσεις φυσικών περιβαλλόντων, οι ερμηνευτές δημιουργούν ένα καθηλωτικό ηχητικό τοπίο – τη βροχή που πλησιάζει, το τρίξιμο των κλαδιών, τον βηματισμό των ζώων– που μεταφέρει τους θεατές στην εξοχή.

Μια εμπειρία που επιτρέπει στο κοινό να «ακούσει» τον κόσμο όπως τον αντιλαμβάνεται ένα ζώο, που το καλεί να μην σταθεί, αυτή τη φορά, απέναντί του ως παρατηρητής, αλλά να συνδεθεί με τον δικό του παλμό, να βιώσει μια πρωτόγνωρη εγγύτητα με τη φύση, αλλά και να αντιληφθεί την ταραχή, τον φόβο και τον πόνο που μπορεί να του προκαλέσει.

Το Cow | Deer είναι μια ποιητική χειρονομία και ταυτόχρονα μια καλλιτεχνική κραυγή για το περιβάλλον. Κάθε ήχος – μια ανάσα, ένα αυτοκίνητο, το γάβγισμα ενός σκύλου ή το κελάηδισμα ενός πουλιού – γίνεται υπενθύμιση ότι η επιβίωση είναι κοινό δικαίωμα όλων των ειδών και όχι αποκλειστικό προνόμιο του ανθρώπου. Μια παράσταση – συλλογική εμπειρία που μας καλεί να αναθεωρήσουμε τη θέση μας στον κόσμο – όχι ως κυρίαρχοι, αλλά ως μέλη ενός εύθραυστου, αλληλένδετου συνόλου ζωής. Ως συνοδοιπόροι που συνυπάρχουμε με σεβασμό και φροντίδα.

Μια παράσταση που μας καλεί να δούμε την ιστορία με διαφορετικό τρόπο, προσωπικό, σαν απαλό κάλεσμα στη μνήμη και τη φαντασία μας. Μια συμπαραγωγή του Εθνικού Θεάτρου με το RoyalCourtTheatre.

  • Σύλληψη – Συνδημιουργία: Katie Mitchell, Nina Segal, Melanie Wilson
  • Συνεργασία στη Σκηνοθεσία για την Ελλάδα: Ειρήνη Φαναριώτη
  • Σύμβουλοι Foley & Συν-δημιουργοί της Παρτιτούρας Foley: RuthSullivanTomEspiner
  • Σκηνικά –  Κοστούμια: AlexEales
  • Φωτισμοί: PremaMehta

Παίζουν (με αλφαβητική σειρά): Αλέξανδρος ΖοτάιΧρήστος Θάνος, Κορίνα ΚόκκαληΙωάννα Τουμπακάρη

Πρεμιέρα: 7 Νοεμβρίου | Νέα Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος» | Κτήριο Τσίλλερ 
Μια ποιητική χειρονομία για τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση

Μέρες και ώρες παραστάσεων: Τετάρτη & Κυριακή στις 19.00 | Πέμπτη, Παρασκευή & Σάββατο στις 20.30

Διαβάστε επίσης:

Ο «Αρχιμάστορας Σόλνες» με τον Άρη Λεμπεσόπουλο στο Θέατρο της Οδού Κυκλάδων – Σε σκηνοθεσία Γιώργου Σκεύα

«Το παρελθόν» του Ζυλιέν Γκοσλέν

Μια καντίνα καταφύγιο…

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
panagiotopoulou-sergoulopoulos-new
LIFESTYLE

Φώτης Σεργουλόπουλος: Η άγνωστη ιστορία με την Άννα Παναγιωτοπούλου – «Έτσι κατάλαβα γιατί φαινόταν δημοσίως στριφνή» (Video)

silence-of-the-lambs-anthony-hopkins
ΣΙΝΕΜΑ

Το «παράδοξο του τρόμου»: Πώς το να βλέπουμε θρίλερ… ανακουφίζει από το άγχος

new_york_times_new
MEDIA

New York Times: Εκστρατεία μποϊκοτάζ από συγγραφείς, αρθογράφους, πολιτκούς, ηθοποιούς για αντιπαλαιστινιακή προπαγάνδα

photo_adv1
ADVERTORIAL

Διεθνής Διάκριση για τα Ella Resorts: Το Elissa Lifestyle Beach Resort βραβεύτηκε ως Adults Only – Global Winner στα World Luxury Hotel Awards 2025

pavlos-marinakis-28-8-25
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Άστοχη επικοινωνιακά η διαχείριση του κλεισίματος των ΕΛΤΑ από την διοίκηση 

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kikilias_balatsinou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Χρόνια πολλά κορίτσι μου γλυκό»: Η ανάρτηση Κικίλια για τα γενέθλια της Τζένης Μπαλατσινού

IRIS PAYMENT AADE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές οι πληρωμές με IRIS σε ταξί και πρατήρια βάσει απόφασης Πιτσιλή για διασύνδεση POS

klisi new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πού θα δείτε αν έχετε «φάει» κλήση από τις νέες κάμερες - Πότε θα αρχίσουν να φαίνονται

vroxi-omprela
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έρχεται «διαβολοβδομάδα» με βροχές και πτώση θερμοκρασίας

soi soy nea sezon – new
MEDIA

Τηλεθέαση Παρασκευής: Χωρίς αντίπαλο το «Σόι σου» - Έσπασαν τα κοντέρ στην prime time «Χαμπέοι» και «Τριαντάφυλλοι»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 03.11.2025 13:51
panagiotopoulou-sergoulopoulos-new
LIFESTYLE

Φώτης Σεργουλόπουλος: Η άγνωστη ιστορία με την Άννα Παναγιωτοπούλου – «Έτσι κατάλαβα γιατί φαινόταν δημοσίως στριφνή» (Video)

silence-of-the-lambs-anthony-hopkins
ΣΙΝΕΜΑ

Το «παράδοξο του τρόμου»: Πώς το να βλέπουμε θρίλερ… ανακουφίζει από το άγχος

new_york_times_new
MEDIA

New York Times: Εκστρατεία μποϊκοτάζ από συγγραφείς, αρθογράφους, πολιτκούς, ηθοποιούς για αντιπαλαιστινιακή προπαγάνδα

1 / 3