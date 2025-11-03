Ο «Αρχιμάστορας Σόλνες» με τον Άρη Λεμπεσόπουλο στο Θέατρο της Οδού Κυκλάδων – Σε σκηνοθεσία Γιώργου Σκεύα

Ένα από τα κορυφαία έργα της ώριμης περιόδου του Χένρικ Ίψεν, ο «Αρχιμάστορας Σόλνες», παρουσιάζεται στο Θέατρο της Οδού Κυκλάδων – Λευτέρης Βογιατζής σε νέα μετάφραση και διασκευή του Γιώργου Σκεύα, ο οποίος υπογράφει και τη σκηνοθεσία.

Στον εμβληματικό ρόλο του Σόλνες, ο σπουδαίος Έλληνας ηθοποιός Άρης Λεμπεσόπουλος, σε έναν επταμελή εξαιρετικό θίασο.

Στο επίκεντρο το ζήτημα της ανθρώπινης ταυτότητας: Ποιος είναι ο δημιουργός όταν η δύναμη του αρχίζει να τον τρομάζει; Πού τελειώνει η έμπνευση και πού αρχίζει η ενοχή;

Ο Σόλνες, ένας αρχιτέκτονας που κάποτε ονειρεύτηκε να χτίζει ναούς, βρέθηκε να υψώνει σπίτια πάνω στα ερείπια της ίδιας του της ζωής. Μπορεί ένας άνθρωπος να σταθεί όρθιος όταν το ίδιο το έργο του τον υπερβαίνει; Και τι απομένει όταν η επιτυχία μετατρέπεται σε βάρος που δεν μπορεί, πια, να κουβαλήσει;

Μέσα από αυτήν την εσωτερική πάλη, ο Ίψεν χαρτογραφεί το μυστήριο της ανθρώπινης συνείδησης. Ο Σόλνες είναι ταυτόχρονα θύτης και θύμα, δημιουργός και καταστροφέας, οραματιστής και άνθρωπος που ζαλίζεται από τα ίδια τα ύψη του. Η Χίντε η νεαρή γυναίκα του εμφανίζεται ξανά στη ζωή του, λειτουργεί σαν καθρέφτης και καταλύτης. Φέρνει στο φως την δύναμη που νόμιζε πως είχε χάσει και τον οδηγεί σε εκείνη την τελική αναρρίχηση – σωματική και πνευματική – όπου το όνειρο συναντά το τέλος.

Από τις 11 Δεκεμβρίου 2025

Πέμπτη: 20.30

Παρασκευή: 20.30

Σάββατο: 21.15

Κυριακή: 19.00

Πρωταγωνιστούν: Άρης Λεμπεσόπουλου, Άγγελος Μπούρας, Νικολίτσα Ντριζη, Γιάννης Εγγλέζος, Γιούλη Γεωργακοπούλου, Ιωάννα Καλλιτσαντζή, Λουίζα Παυλάκη

