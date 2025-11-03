Ασημάκης Γιαλαμάς – Κώστας Πρετεντέρης: Η κόμισσα της φάμπρικας, σε σκηνοθεσία Σταμάτη Φασουλή

Μία από τις μεγαλύτερες θεατρικές επιτυχίες, η «Κόμισσα της φάμπρικας», των Ασημάκη Γιαλαμά και Κώστα Πρετεντέρη, παρουσιάζεται στο ανακαινισμένο EMBASSY THEATER από τις 16 Οκτωβρίου.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Σταμάτης Φασουλής, που είχε την ιδέα της παρουσίασης του έργου τόσο για τον κοινωνικό και πολιτικό χαρακτήρα του που αντικατοπτρίζει την εποχή, όσο και γιατί η παράσταση εντάσσεται ιδανικά στο συνολικό πλαίσιο εορτασμού των 100 ετών από τη γέννηση του Κώστα Πρετεντέρη.

Η «Κόμισσα της φάμπρικας» θα στεγαστεί στο EMBASSY THEATER που έχει πλέον μεταμορφωθεί ριζικά! Με τη σκηνή του να έχει μεγαλώσει εντυπωσιακά, με τα καινούργια, τεχνολογικώς άρτια φωτιστικά σώματα και ένα σύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό, αποτελεί ένα από τα πιο ωραία και λειτουργικά θέατρα στο κέντρο της Αθήνας.

Λίγα λόγια για το έργο:

Βρισκόμαστε στην Αθήνα. Ένα χρόνο μετά τα Ιουλιανά και ένα χρόνο πριν τη δικτατορία.

Γύρω από την «Κόμισσα της φάμπρικας» – μία νεαρή μεγαλοαστή με δυναμικό χαρακτήρα και γοητεία (Δήμητρα Ματσούκα) – παρελαύνει όλη η Αθήνα, για να μην πούμε, όλη η Ελλάδα της εποχής.

Βίλες και αυλές, ζαχαροπλαστεία, αστυνομικά τμήματα, εργοστάσια σε φουλ επαναστατική διάθεση, αγωνιστικές κινητοποιήσεις συνθέτουν το σκηνικό της ιστορίας. Μαζί με αυτά στο έργο αναδεικνύεται ητάση της εποχήςαπό την πλευρά της πολιτικής και του έρωτα. Του έρωτα της Κόμισσας με το ακριβώς αντίθετό της: ένα λαϊκό παιδί, επάγγελμα αστυφύλαξ.

Το ερωτικό στοιχείο αντί να ανθίζει σεένα «ροζ» περιβάλλον- όπως συνηθιζόταν σε αυτή τη μακρινή αλλά και τόσο κοντινή εποχή- ζωντανεύει σε μία μεταπολεμική Ελλάδα που παλεύει να βρει τη θέση της στο χώρο που θεωρεί ότι της αρμόζει. Ταξικοί αγώνες, ρουσφέτια όλων των ειδών, βολέματα και ψιλοαπατεωνίες που ίσως και να φτάνουν στο σήμερα.

Στον αντίποδα της Κόμισσας, ένας αστυνόμος (Γιώργος Πυρπασόπουλος), με όλα τα χαρακτηριστικά του επαγγέλματός του, που προσπαθεί να της φορέσει τις χειροπέδες της κλέφτρας και που τελικά αναγκάζεται αυτός να φορέσει τις χειροπέδες του έρωτα.

Γύρω από αυτούς ένας λούμπεν μικροδιαρρήκτης, ένας «σεσημασμένος» κομμουνιστής και μία συνδικαλίστρια εργαζόμενη μητέρα που αγωνίζεται σθεναρά για το δίκιο του εργάτη.

«Η Κόμισσα της φάμπρικας» είναι από τα λίγα θεατρικά έργα που έχουν γραφτεί και παρουσιάζουν τόσο εύστοχα την προδικτατορική εποχή.

Αριστεροί, δεξιοί, πλουτοκρατία, λούμπεν προλεταριάτο, υπηρέτες και κυρίες του καλού κόσμου, συνθέτουν την κοινωνία του τότε και μέσα σ΄όλα μία Κόμισσα. Η Κόμισσα της φάμπρικας!

Η πρώτη θεατρική παρουσίαση της παράστασης έγινε τον Οκτώβριο του 1966, στο θέατρο Φλορίντααπό τον θίασο Στέφανου Ληναίου, Μάρως Κοντού και Νίκου Ρίζου. Η επιτυχία ήταν τόσο μεγάλη που ακολούθησε και η κινηματογραφική μεταφορά του έργου, με την Άννα Φόνσου στο ρόλο της Κόμισσας, το 1969.

Η Κόμισσα της Φάμπρικας θα κάνει πρεμιέρα στις 16 Οκτωβρίου στο Embassy theater.

Ταυτότητα παράστασης

Κείμενο : Ασημάκης Γιαλαμάς, Κώστας Πρετεντέρης

Σκηνοθεσία : Σταμάτης Φασουλής

Σκηνική προσαρμογή :Σταμάτης Φασουλής – Αιμιλία Καραντζούλη

Σκηνικά : Πάρις Μέξις

Κοστούμια : Ντένη Βαχλιώτη

Σχεδιασμός Φωτισμών : Σάκης Μπιρμπίλης

Μουσική επιμέλεια : Σταμάτης Φασουλής

Βοηθός σκηνοθέτη : Αιμιλία Καραvτζούλη

Φωτογραφίες : Γιώργος Καβαλλιεράκης

Διεύθυνση καλλιτεχνικού προγραμματισμού & επικοινωνίας : Ελίνα Λαζαρίδου [email protected]

Τμήμα Επικοινωνίας: Όλγα Κομνηνού [email protected]

Δημόσιες Σχέσεις : Μαργαρίτα Μαρμαρά [email protected]

Παραγωγή : STAGES NETWORK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Πρωταγωνιστούν : Δήμητρα Ματσούκα, Γιώργος Πυρπασόπουλος, Σάρα Γανωτή, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Νίκος Σταυρακούδης, Γιώργος Μπινιάρης, Ιάσων Παπαματθαίου, Κυριάκος Σαλής, Κοραλία Τσόγκα, Βαγγέλης Σαλευρής, Μαργαρίτα Λουμάκη, Μαρία Ελευθεριάδη

Ημέρες & Ώρες παραστάσεων

Τετάρτη : 20:00

Πέμπτη, Παρασκευή : 21:00

Σάββατο : 18:00 & 21:00

Κυριακή : 19:00

Τιμές εισιτηρίων

VIP : 40 Ευρώ, VIP2 : 30 Ευρώ, Α΄ΖΏΝΗ: 25 Ευρώ, Β΄Ζώνη: 20 Ευρώ

Φοιτητικό, Ανέργων, Παιδικό (έως 12 ετών), ΑΜΕΑ (χωρίς αμαξίδιο), Συνοδός ΑΜΕΑ στην B’ Ζώνη: 18 Ευρώ

Εισιτήρια: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/i-komissa-tis-famprikas-1, στο 211.1000.365 και στο ταμείο του θεάτρου Αλίκη, Αμερικής 4, Aθήνα : 2103210021.

Για Ομαδικές Κρατήσεις : Κώστας Μπάλτας – Γιώτα Καραίσκου: 211- 1026277 & 210-2117240 (εσωτ. 305) Δευτ- Παρ : 10:00 -19:00

Εmail Τμήματος Ομαδικών Κρατήσεων: [email protected]

Embassy Theater

Πατριάρχου Ιωακείμ 5, Αθήνα 10673

Τηλ: 2111000365

