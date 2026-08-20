Live οι μάχες σε Europa και Conference League: ΠΑΟΚ -Μπραν 0-0, ΟΦΗ – ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1-0, Παναθηναϊκός – Χράντετς Κράλοβε 0-0 

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Τρεις ελληνικές ομάδες ρίχνονται απόψε, στη μάχη των playoffs των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, με στόχο να κάνουν το πρώτο βήμα για την είσοδό τους στη League Phase. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός αγωνίζονται στο Conference League, ενώ ο ΟΦΗ διεκδικεί την πρόκριση στο Europa League.

ΠΑΟΚ – Μπραν 0-0 (Α’ ημίχρονο)

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα τη νορβηγική Μπραν στον πρώτο αγώνα των playoffs του Conference League. Ο «Δικέφαλος» βρέθηκε στη διοργάνωση μετά τον αποκλεισμό του από την Άντερλεχτ στο Europa League και θέλει να αποκτήσει προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς της 27ης Αυγούστου στη Νορβηγία. Η Μπραν έρχεται στη Θεσσαλονίκη σε καλή κατάσταση, έχοντας νικήσει με 3-0 τη ΧαμΚαμ στο τελευταίο παιχνίδι της πριν από την ευρωπαϊκή αναμέτρηση.

ΟΦΗ – ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1-0 (Α’ ημίχρονο)

Ιστορική ευρωπαϊκή βραδιά για τον ΟΦΗ, που φιλοξενεί στο Παγκρήτιο την ΤΣΣΚΑ Σόφιας για τα playoffs του Europa League. Οι Κυπελλούχοι Ελλάδας βρίσκονται ένα βήμα πριν από τη League Phase και θέλουν ένα θετικό αποτέλεσμα πριν από τη ρεβάνς στη Βουλγαρία στις 27 Αυγούστου. Ακόμη και σε περίπτωση αποκλεισμού, πάντως, η ευρωπαϊκή πορεία του ΟΦΗ δεν τελειώνει, καθώς θα συνεχίσει απευθείας στη League Phase του Conference League. Το παιχνίδι μεταδίδεται από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Γκολ ο ΟΦΗ στο 19′ με τον Φούντα να σκοράρει

Παναθηναϊκός – Χράντετς Κράλοβε 0-0 (Α’ ημίχρονο)

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΟΑΚΑ την τσεχική Χράντετς Κράλοβε για τα playoffs του Conference League. Μετά τις προκρίσεις επί της Πάκσι και της ΤΣΣΚΑ 1948, οι «πράσινοι» βρίσκονται πλέον μπροστά στο τελευταίο εμπόδιο πριν από τη League Phase και επιδιώκουν μια καθαρή νίκη που θα τους δώσει πλεονέκτημα για τη ρεβάνς της 27ης Αυγούστου στην Τσεχία. Η αναμέτρηση μεταδίδεται ελεύθερα από τον ΣΚΑΪ.

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