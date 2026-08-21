Κολομβία: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν 15 νομοί – Στους 319 οι νεκροί από τον φονικό σεισμό

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Η κυβέρνηση της Κολομβίας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 30 ημέρες σε 15 νομούς που επλήγησαν από τον καταστροφικό σεισμό της 10ης Αυγούστου.

Ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε σε 319, περισσότεροι από 4.500 άνθρωποι τραυματίστηκαν και η τύχη άλλων 260 αγνοείται, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό της κολομβιανής υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών (UNGRD).

Το μέτρο θα επιτρέψει στην κυβέρνηση να κινητοποιήσει ταχύτερα πόρους για επείγουσα βοήθεια και ανοικοδόμηση στις πληγείσες περιοχές.

«Η κλίμακα αυτής της τραγωδίας απαιτεί να δράσουμε σε διάφορα μέτωπα ταυτόχρονα: να συνεχίσουμε τις έρευνες για τους αγνοούμενους, να φροντίσουμε τους τραυματίες και τους πληγέντες, να αποκαταστήσουμε υποδομές ζωτικής σημασίας και να ξεκινήσουμε από τώρα τις προετοιμασίες για την ανοικοδόμηση στις πληγείσες περιοχές», ανέφερε στο Χ ο πρόεδρος Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα πριν από μόλις δυο εβδομάδες.

Tο κόστος ανοικοδόμησης υπολογίζεται σε περισσότερα από 11 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας El Tiempo.

Ο σεισμός της 10ης Αυγούστου, μεγέθους 7,4 βαθμών, συγκλόνισε μεγάλο τμήμα της δυτικής Κολομβίας. Το ισχυρότερο πλήγμα υπέστησαν οι νομοί Βάγιε ντελ Κάουκα, Τσοκό και Ρισαράλντα. Ο σεισμός ισοπέδωσε 361 κτίρια, 31.461 σπίτια καταστράφηκαν και άλλα 163,492 υπέστησαν σημαντικές ζημιές, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ενημέρωση από την UNGRD.

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