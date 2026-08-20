Τραγωδία στην Ιταλία: Τετράχρονη πέθανε από διφθερίτιδα – Οι γονείς της δεν ήθελαν να εμβολιαστεί

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Τραγική κατάληξη είχε η νοσηλεία ενός τετράχρονου κοριτσιού στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο του Παλέρμο, καθώς το παιδί κατέληξε, με τις μέχρι τώρα εξετάσεις να παραπέμπουν σε διφθερίτιδα. Πρόκειται για λοιμώδη νόσο που έχει γίνει εξαιρετικά σπάνια στην Ιταλία, χάρη στον συστηματικό εμβολιασμό, αλλά σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να αποβεί θανατηφόρα.

Η ακριβής αιτία του θανάτου, ωστόσο, δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί. Η Εισαγγελία του Παλέρμο διέταξε νεκροψία-νεκροτομή, ενώ παράλληλα διερευνώνται οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν από το νοσοκομείο.

Η μάχη των γιατρών για να σωθεί το παιδί

Το κορίτσι μεταφέρθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στο νοσοκομείο Cervello του Παλέρμο σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση. Οι γιατροί προχώρησαν σε διασωλήνωση, όμως η επιδείνωση της υγείας του οδήγησε στη μεταφορά του στη μονάδα παιδιατρικής εντατικής θεραπείας.

Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, η τετράχρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και κατέληξε κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Κάναμε ό,τι ήταν δυνατόν για να σώσουμε το παιδί από τη στιγμή που το αναλάβαμε. Δυστυχώς δεν είχαμε το αποτέλεσμα που ελπίζαμε», δήλωσε ο διευθυντής ιατρικής υπηρεσίας του νοσοκομείου Civico, Ντομένικο Τσιπόλα.

Οι έως τώρα εργαστηριακές εξετάσεις παραπέμπουν σε διφθερίτιδα, ωστόσο η οριστική απάντηση αναμένεται από τους ελέγχους που θα πραγματοποιήσει το Ανώτατο Ινστιτούτο Υγείας της Ιταλίας.

Στο «μικροσκόπιο» η απόφαση της οικογένειας για τον εμβολιασμό

Ένα από τα βασικά σημεία που εξετάζουν οι Αρχές είναι το γεγονός ότι το παιδί δεν είχε εμβολιαστεί. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσαν ιταλικά Μέσα, οι γονείς είχαν επιλέξει να μην προχωρήσουν στον εμβολιασμό της κόρης τους.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η απόφαση συνδεόταν με φόβους για πιθανή σχέση των εμβολίων με τον αυτισμό, έπειτα από περιστατικό αυτισμού στην οικογένεια.

Η Εισαγγελία εξετάζει πλέον τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί παρέμεινε ανεμβολίαστο, καθώς και εάν ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Στο πλαίσιο της έρευνας θα αξιοποιηθούν τόσο τα στοιχεία που θα προκύψουν από τη νεκροψία-νεκροτομή, όσο και οι μικροβιολογικές εξετάσεις, προκειμένου να αποσαφηνιστεί η αιτία θανάτου.

Τι είναι η διφθερίτιδα

Η διφθερίτιδα είναι οξεία βακτηριακή λοίμωξη που προκαλείται από το Corynebacterium diphtheriae. Ορισμένα στελέχη του βακτηρίου παράγουν τοξίνη, η οποία μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στους ιστούς και στα ζωτικά όργανα.

Όταν προσβάλλεται το αναπνευστικό, μπορεί να επηρεαστούν ο λαιμός, η μύτη και οι αμυγδαλές, με συμπτώματα όπως πυρετός, πονόλαιμος και δυσκολία στην αναπνοή. Χαρακτηριστικό εύρημα μπορεί να είναι ο σχηματισμός μιας γκριζωπής μεμβράνης στον λαιμό.

Η νόσος μπορεί, σε βαριές περιπτώσεις, να προκαλέσει απόφραξη των αεραγωγών. Η τοξίνη είναι επίσης δυνατό να οδηγήσει σε καρδιακές επιπλοκές, μεταξύ άλλων μυοκαρδίτιδα, αρρυθμίες και καρδιακή ανεπάρκεια, αλλά και σε προβλήματα που αφορούν στο νευρικό σύστημα.

Η μετάδοση πραγματοποιείται κυρίως μέσω στενής επαφής με μολυσμένο άτομο και, πιο σπάνια, μέσω αντικειμένων που έχουν έρθει σε επαφή με μολυσμένες εκκρίσεις.

Μια νόσος που έχει γίνει σπάνια στην Ιταλία

Ο συστηματικός εμβολιασμός έχει περιορίσει δραστικά τη διφθερίτιδα στην Ιταλία. Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το Ανώτατο Ινστιτούτο Υγείας, το 2022 καταγράφηκαν τρία περιστατικά τοξινογόνου C. diphtheriae και όλα ήταν εισαγόμενα.

Τα δύο από αυτά αφορούσαν δερματική διφθερίτιδα, ενώ το τρίτο παρουσίαζε τόσο αναπνευστικές, όσο και δερματικές εκδηλώσεις. Παρά τη σπανιότητά της, η διφθερίτιδα εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για όσους δεν έχουν εμβολιαστεί.

Σημειώνεται ότι ο ισχυρισμός περί σύνδεσης των εμβολίων με τον αυτισμό δεν υποστηρίζεται από τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επανέλαβε το 2025, μετά από ανάλυση των διαθέσιμων μελετών, ότι δεν υπάρχει αιτιώδης σχέση μεταξύ των εμβολίων και των διαταραχών του αυτιστικού φάσματος.

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