Τουρκικές προκλήσεις πριν την άφιξη του Ρούμπιο: Εννέα παραβιάσεις στο Αιγαίο

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Εννέα παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου καταγράφηκαν από τουρκικά F-16 και από UAV ένα εικοσιτετράωρο πριν την άφιξη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο.

Καταγράφηκαν εννέα παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου (ΕΕΧ), δύο εκ των οποίων από οπλισμένα F-16 και επτά από UAV. Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας σημειώθηκε μία εμπλοκή, ενώ δεν καταγράφηκαν υπερπτήσεις.

Παράλληλα, είχαμε επτά παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας (ΚΕΚ), εκ των οποίων μία από τα F-16, δύο από το ATR-72 και τέσσερις από τα UAV.

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