Το USS Abraham Lincoln επιστρέφει στις ΗΠΑ – 5.000 ναύτες στα όρια της εξάντλησης μετά από 272 ημέρες στη θάλασσα

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Μετά από σχεδόν εννέα μήνες συνεχούς ανάπτυξης, το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln ολοκλήρωσε την αποστολή του στη Μέση Ανατολή και ξεκίνησε την Πέμπτη, 20/8, το μακρύ ταξίδι επιστροφής προς το Σαν Ντιέγκο των ΗΠΑ.

Για περίπου 5.000 μέλη του πληρώματος, ωστόσο, η επιστροφή στην πατρίδα δεν είναι ακόμη κοντά. Ακολουθεί ένα ταξίδι περίπου 13.000 μιλίων, το οποίο υπολογίζεται ότι θα διαρκέσει ακόμη τέσσερις έως πέντε εβδομάδες.

Το αεροπλανοφόρο είχε αναχωρήσει από το Σαν Ντιέγκο στις 21 Νοεμβρίου 2025 και μέσα σε 272 ημέρες έκανε μόλις δύο σύντομες στάσεις, στο Γκουάμ τον Δεκέμβριο και στο Ομάν για ανεφοδιασμό. Το μεγαλύτερο τμήμα της ανάπτυξής του πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των αμερικανικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, καθώς η Ουάσιγκτον αύξησε σημαντικά τις στρατιωτικές της δυνάμεις στην περιοχή.

Πίσω από τη διάρκεια της αποστολής, όμως, αποτυπώνεται η ιδιαίτερα σκληρή καθημερινότητα για το πλήρωμα. Χιλιάδες ναύτες παρέμειναν επί μήνες στη θάλασσα, με ελάχιστες ευκαιρίες για ουσιαστική ανάπαυση στη στεριά, ενώ το τελευταίο διάστημα έχουν διατυπωθεί καταγγελίες για τις συνθήκες διαβίωσης στο πλοίο.

Ελλείψεις και προβλήματα στο πλοίο

Δημοκρατικοί βουλευτές επικαλέστηκαν αναφορές για περιορισμένη διαθεσιμότητα βασικών προμηθειών, προβλήματα στην ποιότητα του νερού, βλάβες στις εγκαταστάσεις υγιεινής και επιβάρυνση της ψυχικής κατάστασης μελών του πληρώματος.

Στα προβλήματα αυτά προστέθηκαν οι δυσκολίες ανεφοδιασμού μετά την καταστροφή από το Ιράν της αμερικανικής ναυτικής βάσης στη Μανάμα του Μπαχρέιν. Η συγκεκριμένη βάση αποτελούσε έναν από τους βασικούς κόμβους υποστήριξης των αμερικανικών ναυτικών δυνάμεων στον Κόλπο.

Ο επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, επιχείρησε να περιορίσει τη σημασία ορισμένων από τις καταγγελίες, χαρακτηρίζοντας αρκετά από τα προβλήματα «παλιά νέα». Σε άρθρο του στη Wall Street Journal, παράλληλα, αποχαιρέτησε το πλήρωμα του Lincoln και ευχήθηκε στους ναύτες να επιστρέψουν σύντομα στις οικογένειές τους.

Το USS George Washington παίρνει τη θέση του

Η αναχώρηση του USS Abraham Lincoln δεν συνεπάγεται, πάντως, περιορισμό της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή. Το USS George Washington, που έχει ως βάση την Ιαπωνία, ανέλαβε ήδη υπό τον επιχειρησιακό έλεγχο της CENTCOM, καλύπτοντας το κενό.

Σημειώνεται ότι οι ΗΠΑ διατηρούν περίπου 20 πολεμικά πλοία στην περιοχή, εκτός του Περσικού Κόλπου. Στη δύναμη περιλαμβάνονται δύο ομάδες μάχης αεροπλανοφόρων, με επίκεντρο τα USS George H.W. Bush και USS George Washington, καθώς και μια αμφίβια δύναμη με Marine Expeditionary Unit και αρκετά αντιτορπιλικά, τα οποία συμμετέχουν και στην εφαρμογή του ανανεωμένου αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών.

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