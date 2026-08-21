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21.08.2026 00:06

Conference League: Δύσκολη η μετά Κωνσταντέλια εποχή για ΠΑΟΚ – Έμεινε στο 1-1 με Μπραν, αλλά ελπίζει

21.08.2026 00:06
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Η πρώτη ευρωπαϊκή εικόνα του ΠΑΟΚ στη νέα πραγματικότητα χωρίς τον Γιάννη Κωνσταντέλια δεν ήταν αυτή που θα ήθελαν στην Τούμπα. Ο «Δικέφαλος» έμεινε στο 1-1 με την Μπραν και πλέον θα πρέπει να διεκδικήσει την πρόκριση στη League Phase του Conference League στη Νορβηγία.

Ο ΠΑΟΚ είχε περισσότερη πρωτοβουλία στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού, όμως δυσκολεύτηκε να μετατρέψει την υπεροχή του σε καθαρές ευκαιρίες και γκολ. Η απουσία ενός ποδοσφαιριστή που μπορούσε με μία προσωπική ενέργεια να αλλάξει τον ρυθμό και να δημιουργήσει ρήγματα είναι αναπόφευκτα ένα από τα ζητήματα που καλείται πλέον να διαχειριστεί.

Και το πλήρωσε στο 57′, όταν ο Έρικσεν έδωσε το προβάδισμα στην Μπραν, βάζοντας τον ΠΑΟΚ σε δύσκολη θέση μέσα στην Τούμπα.

Τη λύση έδωσε τελικά ο Ράχμαν Μπάμπα. Στο 80ό λεπτό, μετά από στατική φάση, ο Γκανέζος με κεφαλιά έγραψε το 1-1 και κράτησε όρθια την ομάδα του.

Το αποτέλεσμα δεν είναι καταστροφικό, αλλά σίγουρα περιπλέκει την κατάσταση. Ο ΠΑΟΚ έχασε την ευκαιρία να αποκτήσει προβάδισμα στην έδρα του και τώρα χρειάζεται αποτέλεσμα στο Μπέργκεν.

Η πρόκριση παραμένει απολύτως ανοιχτή. Η μετά Κωνσταντέλια εποχή, όμως, δείχνει από νωρίς ότι θα χρειαστεί νέες λύσεις και διαφορετικούς πρωταγωνιστές.

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