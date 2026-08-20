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20.08.2026 23:08

Η Ντόρτμουντ έντυσε Κωνσταντέλια και Καρέτσα αρχαίους Έλληνες πολεμιστές – «Έτοιμοι να πολεμήσουν, μαζί»

20.08.2026 23:08
konstantelias-karetsas

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Σε ελληνικούς ρυθμούς κινείται η Ντόρτμουντ, η οποία παρουσίασε με έναν ιδιαίτερο τρόπο τους δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές που εντάχθηκαν πρόσφατα στο ρόστερ της, τον Γιάννη Κωνσταντέλια και τον Κωνσταντίνο Καρέτσα.

Οι Βεστφαλοί επιστράτευσαν την Αρχαία Ελλάδα για τη νέα τους ανάρτηση, δημιουργώντας μια εικόνα στην οποία οι δύο διεθνείς εμφανίζονται ως αρχαίοι Έλληνες πολεμιστές. Οι περικεφαλαίες που προστέθηκαν στους δύο ποδοσφαιριστές και το κιτρινόμαυρο φόντο συνθέτουν το σκηνικό της παρουσίασης.

Η Ντόρτμουντ συνόδευσε τη δημοσίευση με το μήνυμα «Έτοιμοι να πολεμήσουν, μαζί», παραπέμποντας στις αγωνιστικές «μάχες» που περιμένουν τους δύο νεαρούς Έλληνες με τη φανέλα της γερμανικής ομάδας.

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