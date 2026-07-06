Αυξάνονται οι δωρεές οργάνων στην Ελλάδα: 14 μεταμοσχεύσεις τις τελευταίες ημέρες

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Συνεχίζεται η θετική πορεία της δωρεάς οργάνων στη χώρα μας επιβεβαιώνοντας την αυξανόμενη ευαισθητοποίηση και την εμπιστοσύνη των πολιτών στο σύστημα μεταμοσχεύσεων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει το υπουργείο Υγείας, τις τελευταίες ημέρες πραγματοποιήθηκαν 14 σημαντικές μεταμοσχεύσεις σε τέσσερα νοσοκομεία της χώρας. Αναλυτικά:
Οι εξελίξεις αυτές αποτελούν έμπρακτη απόδειξη της αποτελεσματικής συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέων και της υψηλής επιστημονικής επάρκειας των ιατρονοσηλευτικών ομάδων του ΕΣΥ, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο.
«Ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλεται στους δότες οργάνων και στις οικογένειές τους, οι οποίοι μέσα από τη γενναιόδωρη πράξη τους προσφέρουν ζωή σε συνανθρώπους μας. Θερμά συγχαρητήρια στις ιατρονοσηλευτικές ομάδες όλων των νοσοκομείων, καθώς και στον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) για τον άψογο συντονισμό και τη συνεχή τους προσφορά» καταλήγει η ανακοίνωση.
Αξίζει να τονισθεί ότι η δωρεά οργάνων είναι πράξη ζωής και αλληλεγγύης, για όσους αναζητούν περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκεφθούν το site του ΕΟΜ.
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