Αυξάνονται οι δωρεές οργάνων στην Ελλάδα: 14 μεταμοσχεύσεις τις τελευταίες ημέρες

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Συνεχίζεται η θετική πορεία της δωρεάς οργάνων στη χώρα μας επιβεβαιώνοντας την αυξανόμενη ευαισθητοποίηση και την εμπιστοσύνη των πολιτών στο σύστημα μεταμοσχεύσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει το υπουργείο Υγείας, τις τελευταίες ημέρες πραγματοποιήθηκαν 14 σημαντικές μεταμοσχεύσεις σε τέσσερα νοσοκομεία της χώρας. Αναλυτικά:

Στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο : 2 μεταμοσχεύσεις πνευμόνων και 2 καρδιάς

: 2 μεταμοσχεύσεις πνευμόνων και 2 καρδιάς Στο Λαϊκό Νοσοκομείο : 6 μεταμοσχεύσεις νεφρού

: 6 μεταμοσχεύσεις νεφρού Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης : 2 μεταμοσχεύσεις νεφρού

: 2 μεταμοσχεύσεις νεφρού Στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός»: 2 μεταμοσχεύσεις νεφρού.

Οι εξελίξεις αυτές αποτελούν έμπρακτη απόδειξη της αποτελεσματικής συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέων και της υψηλής επιστημονικής επάρκειας των ιατρονοσηλευτικών ομάδων του ΕΣΥ, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο.

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλεται στους δότες οργάνων και στις οικογένειές τους, οι οποίοι μέσα από τη γενναιόδωρη πράξη τους προσφέρουν ζωή σε συνανθρώπους μας. Θερμά συγχαρητήρια στις ιατρονοσηλευτικές ομάδες όλων των νοσοκομείων, καθώς και στον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) για τον άψογο συντονισμό και τη συνεχή τους προσφορά» καταλήγει η ανακοίνωση.

Αξίζει να τονισθεί ότι η δωρεά οργάνων είναι πράξη ζωής και αλληλεγγύης, για όσους αναζητούν περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκεφθούν το site του ΕΟΜ.

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