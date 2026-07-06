Δύο πλήρως εξοπλισμένα ελικόπτερα απέκτησε το ΕΚΑΒ, δωρεά των τεσσάρων τραπεζών

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Δύο σύγχρονα ελικόπτερα τύπου Leonardo AW139, πλήρως εξοπλισμένα για αποστολές αεροδιακομιδής και στελεχωμένα με εξειδικευμένα πληρώματα, παρέλαβε σήμερα το ΕΚΑΒ μετά από τη δωρεά τεσσάρων συστημικών τράπεζων ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ.

Στην τελετή παράδοσης παραβρέθηκε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, η Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βενετία Βιλδιρίδη, ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ Γιώργος Χαραλάμπους, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης, της Eurobank Φωκίων Καραβίας, της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας Γκίκας Χαρδούβελης, και η Acting Γενική Διευθύντρια της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) Χαρούλα Απαλαγάκη.

Τα ελικόπτερα θα επιχειρούν υπό τον επιχειρησιακό συντονισμό του ΕΚΑΒ, καλύπτοντας τις ανάγκες τόσο της ηπειρωτικής όσο και της νησιωτικής Ελλάδας.

Αξίζει να τονισθεί ότι η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε κατόπιν σχετικού αιτήματος του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη. Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, εκπροσωπώντας τις τέσσερις δωρήτριες τράπεζες, ανέλαβε τον συντονισμό και την υλοποίηση της δωρεάς, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Κατά την τελετή παράδοσης ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε ότι η ενίσχυση του στόλου των υγειονομικών αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ με δύο πλήρως εξοπλισμένα ελικόπτερα αποτελεί μία ιδιαίτερα σημαντική προσθήκη για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και, πάνω απ’ όλα, για την ασφάλεια των πολιτών και των επισκεπτών της χώρας μας. «Κατά τη θερινή περίοδο, όταν οι ανάγκες αυξάνονται σημαντικά, η δυνατότητα άμεσης και ασφαλούς μεταφοράς βαρέως πασχόντων ασθενών μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τη διάσωση ανθρώπινων ζωών. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τις τέσσερις συστημικές τράπεζες Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Πειραιώς για τη σημαντική αυτή δωρεά τους στο ΕΣΥ. Η πρωτοβουλία αυτή αποδεικνύει έμπρακτα ότι όταν ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας συνεργάζονται με κοινό σκοπό, μπορούν να προσφέρουν ουσιαστικές λύσεις που ενισχύουν τη δημόσια υγεία και σώζουν ζωές. Στο Υπουργείο Υγείας συνεχίζουμε με συνέπεια να ενισχύουμε το ΕΚΑΒ, επενδύοντας σε σύγχρονα μέσα, εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό, ώστε κάθε πολίτης, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, να έχει πρόσβαση σε άμεση και ποιοτική επείγουσα προνοσοκομειακή φροντίδα. Αυτή είναι η δέσμευσή μας και την υλοποιούμε καθημερινά με συγκεκριμένες πράξεις».

Ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους αφού ευχαρίστησε την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, τα στελέχη του ΕΚΑΒ και της Πολεμικής Αεροπορίας δήλωσε: «Προσβάσιμο Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι εκείνο που μπορεί να περιθάλπει και στην πιο δύσβατη και απομακρυσμένη περιοχή, για τον κάθε πολίτη. Σήμερα ενισχύουμε το ΕΚΑΒ σε έναν κρίσιμο τομέα για μια νησιωτική χώρα όπως η Ελλάδα, αυτόν των αεροδιακομιδών. Με δύο νέα ελικόπτερα, με 2 νέες γέφυρες ζωής για τους κατοίκους των νησιών, των απομακρυσμένων περιοχών, για κάθε πολίτη που χρειάζεται πρόσβαση σε νοσοκομειακή φροντίδα. Οι χιλιάδες αεροδιακομιδές που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο αποδεικνύουν άλλωστε τον καθοριστικό ρόλο σε αυτό. Σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας, για όποιον το χρειαστεί, το ΕΚΑΒ θα βρίσκεται εκεί: να περιθάλπει, να προστατεύει, να διασώζει».

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Γιώργος Ζανιάς, εκπροσωπώντας τις τέσσερις δωρήτριες τράπεζες, δήλωσε: «Η προστασία της ανθρώπινης ζωής αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Με τη νέα αυτή δωρεά, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες ενώνουν τις δυνάμεις τους για να ενισχύσουν το έργο του Υπουργείου Υγείας και του ΕΚΑΒ και να συμβάλουν ουσιαστικά στην επιχειρησιακή του ετοιμότητα, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου ο χρόνος είναι καθοριστικός για τη διάσωση μιας ζωής. Η πρωτοβουλία αυτή επιβεβαιώνει για μία ακόμα φορά τη δέσμευση των τραπεζών σε πρωτοβουλίες με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα. Κάθε φορά που ο δημόσιος και ιδιωτικός τομέας συνεργάζονται με κοινό στόχο, μπορούν να επιτύχουν ουσιαστικά αποτελέσματα προς όφελος όλων των πολιτών».

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