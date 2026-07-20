Η ΝΔ και η Ισπανία

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Μια… μουντιαλική παρομοίωση έκανε ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης, προς το τέλος της ομιλίας του στην Κ.Ο. του κόμματος.

Θέλοντας να υπογραμμίσει ότι η κυβέρνηση έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, την συνέκρινε με την Ισπανία, λέγοντας ότι «όποιος έχει τη μπάλα στα πόδια βάζει και γκολ» και προσθέτοντας ότι η ΝΔ έχει «καλή φυσική κατάσταση και αντοχή στο σκληρό παιχνίδι, αλλά και ψυχραιμία απέναντι στους προπηλακισμούς».

«Είμαστε ομάδα και οι ομάδες κερδίζουν», τόνισε ο πρωθυπουργός. Βέβαια, το παρελθόν έχει αποδείξει ότι αυτό δεν είναι κανόνας και ότι καλή η κατοχή και οι πάσες, αλλά μερικές φορές η μπάλα… δεν μπαίνει στο πλεκτό…

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