Ξέσπασε και η πρώτη κόντρα: ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ κατά ΕΛΑΣ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια

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Γεγονός είναι η πρώτη κόντρα ανάμεσα στη νεότευκτη ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα και στους πρώην συντρόφους από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, με αφορμή τις θέσεις του κόμματος Τσίπρα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.

Το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του κάνει λόγο για αποδοχή εκ μέρους της ΕΛΑΣ των ιδιωτικών πανεπιστήμιων με ιδρύθηκαν με τον νόμο Πιερρακάκη και υπενθυμίζει την ξεκάθαρη θέση της Κουμουνδούρου ότι το άρθρο 16 πρέπει να διατηρηθεί και ως προς το πνεύμα και ως προς το γράμμα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

«Τα όσα είπε η τομεάρχης Παιδείας της ΕΛ.Α.Σ., Ι. Λαλιώτου, δεν αφήνουν περιθώριο παρερμηνείας: Η ΕΛΑΣ αποδέχεται τη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων που ιδρύθηκαν με τον νόμο Πιερρακάκη της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Το κόμμα του Αλ. Τσίπρα δηλώνει ότι θα καταψηφίσει την αναθεώρηση του άρθρου 16, ενώ αποδέχεται το νομικό πλαίσιο που το καταστρατηγεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει ξεκάθαρη θέση. Ο νόμος Πιερρακάκη πρέπει να καταργηθεί και φοιτητές των ιδιωτικών πανεπιστημίων να απορροφηθούν στην τριτοβάθμια δημόσια εκπαίδευση. Το άρθρο 16 πρέπει να διατηρηθεί και ως προς το πνεύμα και ως προς το γράμμα. Η Παιδεία δεν μπορεί να αποτελεί εμπόριο και αντικείμενο κερδοσκοπίας. Μόνο το δημόσιο πανεπιστήμιο έχει την ικανότητα να προσφέρει γνώση και επιστήμη κοινωνικά χρήσιμη».

Νέα Αριστερά: Η ΕΛΑΣ επιλέγει να διατηρήσει στην πράξη αυτό που δηλώνει ότι δεν αποδέχεται θεσμικά

Νωρίτερα, η Νέα Αριστερά σε ανακοίνωσή της κατηγόρησε την ΕΛΑΣ για διαχείριση του ζητήματος και τόνισε ότι το κόμμα Τσίπρα αποδέχεται τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ως τετελεσμένο. Παράλληλα, η ΝΕΑΡ υπενθύμισε τις θέσεις της για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς

«Η ΕΛ.Α.Σ. αποδέχεται τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ως τετελεσμένο – Η πολιτική Μητσοτάκη δεν θέλει καλύτερη διαχείριση, αλλά ανατροπή.

Πριν από λίγες ημέρες, ο συντονιστής της «σκιώδους κυβέρνησης» της ΕΛ.Α.Σ., Κώστας Γαβρόγλου μάς είχε δώσει μια πρόγευση των σχεδίων του σχήματος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η σημερινή παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος του επιβεβαίωσε αυτό που γνωρίζαμε ήδη: Ότι το κόμμα του κ. Τσίπρα έχει αποδεχθεί πλήρως τον ρόλο του διαχειριστή και συνεχιστή της πολιτικής Μητσοτάκη και πως δεν έχει σκοπό να αλλάξει τη βασική της κατεύθυνση.

Η τομεάρχης Παιδείας της ΕΛ.Α.Σ., Ιωάννα Λαλιώτου, δήλωσε σήμερα ξεκάθαρα ότι το κόμμα της δεν θα καταργήσει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Θα περιοριστεί στην «αναμόρφωση» του νόμου Πιερρακάκη, ενώ παράλληλα υποστηρίζει ότι δεν θα ψηφίσει την αναθεώρηση του Άρθρου 16 του Συντάγματος.

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κάνει το παράδοξο: επιλέγει να διατηρήσει στην πράξη αυτό που δηλώνει ότι δεν αποδέχεται θεσμικά. Ποιο είναι το νόημα αλλαγής κυβέρνησης αν η κυβέρνηση που θέλει να σχηματίσει, αποδέχεται την καταστροφική πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας ως μονόδρομο; Η επίκληση της «πραγματικότητας που έχει δημιουργηθεί» είναι μία τρανταχτή δήλωση παραίτησης από την ίδια την πολιτική αλλαγή.

Η Αριστερά υπάρχει για να αλλάξει την οικονομία, για να ανατρέψει τις πολιτικές που μεγεθύνουν τις κοινωνικές ανισότητες, για να εμποδίζει την ιδιωτικοποίηση και την εμπορευματοποίηση των δημόσιων αγαθών. Η Αριστερά είναι δύναμη αλλαγής της κοινωνίας, όχι διαχείρισης της μιζέριας.

Ακριβώς γι’ αυτό η Νέα Αριστερά επιμένει ότι η χώρα χρειάζεται αλλαγή πολιτικής και όχι απλώς εναλλαγή προσώπων στην κυβέρνηση. Ιδιαίτερα σε έναν τόσο κρίσιμο τομέα όπως η τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι θέσεις πρέπει να είναι καθαρές.

Η Νέα Αριστερά προτείνει:

•⁠ ⁠Κατάργηση του ν. 5094/2024 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.

•⁠ ⁠Άμεση αναστολή των αδειών λειτουργίας των ιδιωτικών πανεπιστημίων.

•⁠ ⁠Απόρριψη της αναθεώρησης του άρθρου 16.

•⁠ ⁠Επαναφορά του πανεπιστημιακού ασύλου.

•⁠ ⁠Ενίσχυση της δημοκρατικής αυτοδιοίκησης των ΑΕΙ.

•⁠ ⁠Καθολική κατάργηση των διδάκτρων στα μεταπτυχιακά και δημιουργία εθνικού δημόσιου συστήματος μεταπτυχιακών σπουδών.

•⁠ ⁠Ελεύθερη πρόσβαση στη δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση, με σταδιακή κατάργηση των Πανελλαδικών Εξετάσεων και ουσιαστική επανίδρυση του Λυκείου.

•⁠ ⁠Δημιουργία Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας».

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