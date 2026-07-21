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21.07.2026 09:33

Ελεάνα Παπαϊωάννου: Πήρε εξιτήριο μετά τη γέννηση της κόρης της – Η φωτογραφία έξω από το μαιευτήριο

21.07.2026 09:33
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Εξιτήριο από το μαιευτήριο πήρε η Ελεάνα Παπαϊωάννου, όπως γνωστοποίησε η ίδια μέσα από τα social media.

Αναδημοσιεύοντας το Instagram story του μαιευτηρίου, βλέπουμε την τραγουδίστρια να ποζάρει με τον σύζυγό της και το νεογέννητο μωρό τους, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της προς το ιατρικό προσωπικό για τη φροντίδα του.

«Και η αγάπη μεγάλωσε…» είχε γράψει η ίδια, ανακοινώνοντας τη χαρμόσυνη είδηση, συνοδεύοντας μια φωτογραφία της με το μωρό της λίγο μετά τον τοκετό, με το τραγούδι της Χαρούλας Αλεξίου «Προσευχή».

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