Aπάντηση σε ιστοσελίδα που εγκαλεί την Κουμουνδούρου για την ανακοίνωση κατά ΕΛ.Α.Σ.: «Άθλια δημοσιεύματα αντιπερισπασμού»

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Για «άθλια δημοσιεύματα αντιπερισπασμού» κάνουν λόγο από την Κουμουνδούρου απαντώντας σε δημοσίευμα ιστοσελίδας που επιτίθεται στον ΣΥΡΙΖΑ για την ανακοίνωση και τη θέση που πήρε απέναντι στον Τσίπρα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια».

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, σε συνέντευξη Τύπου της ΕΛ.Α.Σ. για την Παιδεία διατυπώθηκε η θέση πως το κόμμα δε θα καταργήσει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και πως θα σεβαστεί την απόφαση του ΣτΕ ορίζοντας αυστηρότερα κριτήρια.

Πρώτη ήρθε η αντίδραση της Νέας Αριστεράς και στη συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ. Αμφότερα τα δύο κόμματα ανέδειξαν την αντίφαση ανάμεσα στη θέση της ΕΛ.Α.Σ. κατά τη κατάργησης του άρθρου 16 και της αποδοχής των τετελεσμένων που δημιουργεί η καταστρατήγηση του συνταγματικού άρθρου. Λίγο αργότερα, δημοσίευμα της ιστοσελίδας thefaq.gr, εξαπέλυσε επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ. Τον αποκάλεσε αφενός «δεκανίκι» της Νέας Αριστεράς, αφετέρου τον εγκάλεσε γιατί «το φθινόπωρο θα λάβει 4,5 εκ. δόση κρατικής επιχορήγησης από τους 47 βουλευτές που είχε εκλέξει τον Ιούνιο του 2023 ο Αλέξης Τσίπρας»! Ο ΣΥΡΙΖΑ «επιτίθεται στην ΕΛ.Α.Σ.: Τσιμουδιά για την κρατική επιχορήγησης 4,5 εκ ευρώ τον χρόνο σε ένα 1 κόμμα του 1% και των 7+1 βουλευτών αλλά δήθεν κόπτονται για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια» αναφέρει το δημοσίευμα.

Αναλυτικά η Κουμουνδούρου απάντησε ως εξής:

«Δεν περιμέναμε το πάθος ορισμένων υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων, να είναι τόσο μεγάλο, ώστε να τους οδηγεί σε άθλια δημοσιεύματα αντιπερισπασμού κι επίθεσης στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, όπως αυτά του ιστότοπου thefaq. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ παραμένει αμετακίνητος στη διαχρονική θέση υπεράσπισης του Άρθρου 16 του Συντάγματος και της ενίσχυσης του δημόσιου πανεπιστημίου. Ας καταλάβουν καλά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν πτοείται, δεν εκβιάζεται και δεν κάνει εκπτώσεις σε απαράβατες Αρχές και Αξίες της Αριστεράς».

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