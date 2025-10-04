Ποσειδώνας Γιαννόπουλος: «Έγραφε ένας “τι να μας πει ο κίναιδος;” και ήθελα να του γράψω από κάτω “ρε μάγκα…”»

Για την αποχώρηση του από το Πρωινό, για τα πρόσωπα της τηλεόρασης αλλά και για την τοξικότητα στα social media μίλησε -μεταξύ άλλων- ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος στην εκπομπή «Ραντεβού ΣΚ».

«Έχουμε μπει σε μία διαδικασία τα τελευταία χρόνια πολύ μεγάλης ισοπέδωσης στην Ελλάδα δυστυχώς. Έχουν μπει ωραίες νέες γενιές, οι οποίες δεν γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα, που δεν είναι κακό να μη γνωρίζουν, αλλά δόξα τω Θεώ υπάρχει πια το διαδίκτυο. Με μεγάλη χαρά φτύνουν…», ανέφερε ο ραδιοφωνικός παραγωγός.

«Βγαίνει μία είδηση για εμένα, για παράδειγμα, σε ένα σάιτ και αν το σάιτ έχει την ατυχία να έχει από κάτω σχόλια, τα διαβάζω και τα χάνω… Έγραφε ένας “τι να μας πει ο κίναιδος;” και ήθελα να του γράψω από κάτω “ρε μάγκα παραβιάζεις ανοιχτές θύρες, ο κίναιδος το έχει πει από τη δεκαετία του ’90”», πρόσθεσε.

«Η ΕΡΤ τι θα είναι; Το Βατικανό της Ελλάδας;»

Σχολιάζοντας τις πρόσφατες δηλώσεις της Μαρίας Κοζάκου, ο Γιαννόπουλος ήταν ξεκάθαρος: «Με στενοχωρεί πάρα πολύ (…), γιατί είναι νέο πρόσωπο που αναλαμβάνει τη διεύθυνση και με στενοχωρεί γιατί είσαι κρατικό κανάλι και πρέπει να σε ενδιαφέρει αν έχει απήχηση αυτό που παρουσιάζεις γιατί ηθελημένα ή μη το επιχορηγεί ο κόσμος. Αυτό το πράγμα, λοιπόν, να μη μετράμε καν την τηλεθέαση…».

«Η ΕΡΤ τι θα είναι; Το Βατικανό της Ελλάδος;», διερωτήθηκε.

Όταν ρωτήθηκε για τη νέα εκπομπή του Κρατερού Κατσούλη και της Μαρίας Ηλιάκη στην ΕΡΤ, απάντησε με το χαρακτηριστικό του ύφος: «Δεν έχω δει ακόμα τον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη. Κάτι φωτογραφίες έχω δει και με έπιασε κατάθλιψη».

«Φίλε γιατί τρέχεις πια; Συνέχεια τρέχεις»

Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος εξήγησε και στους λόγους που τον οδήγησαν στην αποχώρηση από την εκπομπή του ΑΝΤ1.

«Είμαι αυστηρός με τον εαυτό μου. Έχοντας πια μεγαλώσει και έχοντας τραβήξει πάρα πολύ κουπί, κατάλαβα ότι ήμουν μια ζωή τόσο αυστηρός με τον εαυτό μου. Θεωρούσα ευνόητο ότι πρέπει να είμαι 100% στην τσίτα και να τρέχω σε όλες τις δουλειές και με 40 πυρετό και με αμυγδαλίτιδα», είπε.

«Πριν από δύο χρόνια ξαφνικά είπα “Φίλε, γιατί τρέχεις πια; Συνέχεια τρέχεις”. Αυτό, λοιπόν, με έκανε, με το που μπήκα σε μία συνθήκη και κατάλαβα από την αρχή… να πω “Όχι, το βλέπεις ότι θα δυσκολευτείς! Γιατί να δυσκολευτείς; Ξεκαθάρισέ το και λυσ’ το όσο πιο σύντομα γίνεται”», πρόσθεσε.

«Ήταν λάθος» η ενασχόληση με την πολιτική

Αναφερόμενος στην ενασχόλησή του με την πολιτική, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος τη χαρακτήρισε ως ένα σφάλμα που έπρεπε να βιώσει.

«Μετανιώνω για την ενασχόλησή μου με την πολιτική. Ήταν λάθος, αλλά συνειδητοποίησα πολύ γρήγορα ότι ήταν ένα λάθος που έπρεπε να το κάνω για να μου φύγει η σκέψη. Δεν ήξερα πώς παίζεται το παιχνίδι. Συνυποψήφιοί μου χάλασαν πάνω από 50.000 ευρώ για προεκλογικό αγώνα, εγώ χάλασα ούτε 2-3 χιλιάρικα», είπε.

