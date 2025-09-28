Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος ξεκαθαρίζει γιατί έφυγε από το «Πρωινό» – Ο Λιάγκας, ο Μαζωνάκης και η σκαλέτα

Για την εμπειρία του στο Πρωινό και για τους λόγους που αποχώρησε από την εκπομπή του ΑΝΤ1, πέντε μέρες μετά την πρεμιέρα, μίλησε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος.

Ο ραδιοφωνικός παραγωγός επανέλαβε στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού πως η καθημερινότητα ενός πρωινού προγράμματος δεν ταίριαζε καθόλου στον τρόπο ζωής του και γύρισε πίσω τον χρόνο στο «Ευτυχείτε».

«Όταν πρωτοέκανα πρωινό στο Ευτυχείτε, όσοι με έβλεπαν δεν το πίστευαν. Ήμουν ένας άνθρωπος που κοιμόμουν αργά το βράδυ και ξυπνούσα το μεσημέρι. Εδώ πέρα ήταν άλλες οι απαιτήσεις, έπρεπε να είμαι στις 7 και τέταρτο για τη σύσκεψη», εξήγησε.

Επιχειρώντας να αποκαταστήσει την αλήθεια για τον χρόνο που συμμετείχε στο πάνελ, τις μέρες που ήταν στην εκπομπή του ΑΝΤ1, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος εξήγησε: «Πολύ ευγενικά ο Γιώργος (Λιάγκας), όταν κοιτάγαμε τα θέματα της σκαλέτας, με ρωτούσε “σε ποιο θέμα θέλεις να σε βγάλω;”. Εγώ λοιπόν φάνηκε ότι δεν βγήκα αρκετά, κι αυτό έγινε γιατί στο θέμα του Γιώργου Μαζωνάκη, που ήταν το 1/3 της εκπομπής, είχα ζητήσει να μην συμμετάσχω. Εμείς γνωριζόμασταν με τον Γιώργο, του είχα ασκήσει και μια κριτική και δεν ήθελα να συμμετάσχω. Ήταν επιλογή μου να μην βγαίνω», εξήγησε.

«Ο λόγος ήταν καθαρά το θέμα ξυπνήματος. Έπεφτα να κοιμηθώ 11-12, ξυπνούσα μετά από 2 ώρες και κατά τις 5-6 έπρεπε πάλι να κοιμηθώ, αλλά δεν γινόταν. Έπρεπε να φύγω», εξήγησε.

