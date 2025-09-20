Χρηστίδου για παραίτηση Γιαννόπουλου: «Δεν πιστεύω ότι έφυγε γιατί δεν μπορούσε να ξυπνήσει» (Video)

Την αποχώρηση – βόμβα του Ποσειδώνα Γιαννόπουλου από το Πρωινό σχολίασε η Σίσσυ Χρηστίδου και οι συνεργάτες της στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι».

«Δεν κρύβεται τίποτα πίσω από την αποχώρησή μου. Ισχύει ότι είπαμε στον “αέρα” με τον Γιώργο. Ήταν τιμητική θέση, είχα μια εξαιρετική συνεργασία και με τον ΑΝΤ1 και με τον Γιώργο, ο λόγος είναι ανθρώπινος, αυτά που είπαμε στον αέρα», είπε στην εκπομπή του Mega ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος, με την παρουσιάστρια να δηλώνει πως δεν τον πιστεύει.

«Το πρωινό ξύπνημα το ήξερε»

«Δεν πιστεύω ότι έφυγε γιατί δεν μπορούσε να ξυπνήσει. Όμως εκτιμώ αυτό που κάνει. Προστατεύει και η συνθήκη και ότι ενδεχομένως να μην του άρεσε και τον Γιώργο και τον ΑΝΤ1. Το κάνει με αγάπη βάζοντας σε προτεραιότητα τον εαυτό του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Προσπάθησε όλο αυτό να γίνει ομαλά και στην αρχή είναι πολύ τίμιο. Διακριτικά και με σεβασμό να φύγει. Το πρωινό ξύπνημα το ήξερε. Είναι σωστός και σεβαστικός ο τρόπος που το έκανε. Μπορεί να ήταν το κερασάκι στην τούρτα το ξύπνημα, δεν θεωρώ ότι θα το έκανε γι αυτόν τον λόγο μόνο. Έδειξε σεβασμό απέναντι στο κανάλι και την εκπομπή».

«Θέλω να πιστέψω και τον Ποσειδώνα και τον Λιάγκα. Απλά θυμάμαι τις περιπτώσεις Σάσα Σταμάτη, Δούκισσα Νομικού, Μαρία Κορινθίου και σκέφτομαι ότι είναι σαν την ιστορία με τον βοσκό και τα πρόβατα. Όταν κάτι έχει συμβεί πολλές φορές, πάει στο μυαλό ότι κάτι μπορεί να έχει γίνει», σχολίασε από την πλευρά του ο Νίκος Συρίγος.

Διαβάστε επίσης:

Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δεν είχα πρόθεση να πάρω τη δουλειά κανενός – Περίμενα ότι θα κάνουμε εκπομπή όλοι μαζί» (Video)

Ανδρέας Γεωργίου: «Νιώθω ότι είναι η πιο όμορφη περίοδος της ζωής μου»

Γιώργος Μαζωνάκης: Τι απαντά ο δικηγόρος του για τη χρήση ουσιών που ισχυρίζεται στην κατάθεσή της η αδερφή του (Video)