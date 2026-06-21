«Στον κλίβανο» Δυτική και κεντρική Ευρώπη – Νέο ισχυρό κύμα καύσωνα άνω των 40°C λόγω θερμικού θόλου (Video/Photos)

Ένα νέο ακραίο κύμα καύσωνα πλήττει τη Δυτική και την Κεντρική Ευρώπη, με θερμοκρασίες που και τις επόμενες ημέρες αναμένεται να φτάσουν ή και να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές, κυρίως στην Ισπανία, την Πορτογαλία και τη Γαλλία.

Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν για αρκετές ημέρες, ενώ οι προβλέψεις δείχνουν αποκλίσεις της τάξης των 8 έως 10 βαθμών Κελσίου πάνω από τις κλιματικές τιμές της περιόδου 1991–2020. Τοπικά, μάλιστα, οι αποκλίσεις ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τους 14 με 15 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή.

Η κορύφωση του φαινομένου αναμένεται από σήμερα και κυρίως στις αρχές της νέας εβδομάδας, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να καταγράφονται στην Ιβηρική Χερσόνησο, τη Γαλλία αλλά και σε τμήματα της Κεντρικής Ευρώπης.

Τα δημόσια σιντριβάνια κατακλύζονται από τουρίστες και κατοίκους του Μονάχου, καθώς η Γερμανία βιώνει ένα κύμα καύσωνα που αναμένεται να συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες, ειδικά στα νότια και δυτικά της χώρας.

Ιδιαίτερα δύσκολη αναμένεται να είναι η κατάσταση στη Γαλλία. Ήδη την Πέμπτη καταγράφηκαν τοπικά θερμοκρασίες που έφτασαν τους 39,8 βαθμούς Κελσίου, ενώ και στο Παρίσι αναμένονται εξαιρετικά υψηλές τιμές.

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της απόκλισης, η μέση μέγιστη θερμοκρασία τον Ιούνιο στην πόλη κυμαίνεται γύρω στους 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ τις επόμενες ημέρες ο υδράργυρος ενδέχεται να προσεγγίσει ακόμη και τους 39 με 40 βαθμούς, δηλαδή περίπου 15 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα της εποχής.

Στο Παρίσι, το ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούνιο ανέρχεται στους 37,6°C και καταγράφηκε το 1947. Η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες ενδέχεται να ξεπεράσει αυτή την τιμή, θέτοντας σοβαρές πιθανότητες για την κατάρριψη ενός ρεκόρ που διατηρείται εδώ και σχεδόν 80 χρόνια.

Διαβάστε επίσης:

Ερντογάν: Εντολή να ξεκινήσουν πάλι οι συνομιλίες για με την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης

Μέση Ανατολή: Σε εξέλιξη οι συνομιλίες στην Ελβετία – Οι όροι της Τεχεράνης για να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ

Οι Γερμανοί βυθίζονται στο φόβο: Υπουργοί φωτογραφίζονται με σακίδιο έκτακτης ανάγκης και φτιάχνουν «καταφύγια νέας γενιάς»

