«Ζω Καλά»: Ο …Τσουρός και η δυσαρέσκεια του Μιχάλη Κεφαλογιάννη

Με …προβλήματα ξεκινά η εκπομπή του Μιχάλη Κεφαλογιάννη στην τηλεόραση του Φαλήρου. Ο γνωστός δημοσιογράφος, που «μετακόμισε» από το MEGA, έχει ήδη αναλάβει ραδιοφωνική εκπομπή και ετοιμάζεται για την τηλεοπτική του επιστροφή.

Ωστόσο, πριν ακόμη βγει στον αέρα το «Ζω Καλά», πληροφορίες αναφέρουν πως έχουν προκύψει κάποια ζητήματα που τον έχουν δυσαρεστήσει.

Οι συζητήσεις και το «αγκάθι»

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο», η δυσαρέσκεια του δημοσιογράφου αφορά στο πλατό που θα φιλοξενήσει την εκπομπή.

«Το πλατό του πρόκειται να “κουμπώσει” πάνω στο πλατό του Κώστα Τσουρού. Κάτι που δυσανασχέτησε τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη, όχι φυσικά με τον Κώστα Τσουρό, για το πώς θα είναι το σκηνικό της εκπομπής του. Μαζί με το κανάλι προσπαθούν να βρεθεί μια μέση λύση που δεν έχει βρεθεί ακόμη, με τον ίδιο να είναι δυσαρεστημένος», ανέφερε ο δημοσιογράφος Αλέξανδρος Κατσαρίδης.

Η εκπομπή αναμένεται να κάνει πρεμιέρα μέσα στον Οκτώβριο στη απογευματινή ζώνη του σταθμού. Η ακριβής ημερομηνία παραμένει ακόμη ανοιχτή.

