search
ΣΑΒΒΑΤΟ 27.09.2025 19:18
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.09.2025 18:42

Αναστασία Γιάμαλη: Απηύδησε με την φρικτή είδηση μίας τριπλής γυναικοκτονίας στην Αργεντινή – «Δεν ξέρω τι να πω» (Video)

27.09.2025 18:42
giamali

Αμέσως μετά την αναλυτική παρουσίαση του θέματος στην Ηλιούπολη με τον καταδικασμένο δάσκαλο Τάε Κβο Ντο, η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια Αναστασία Γιάμαλη, δεν έκρυψε την προσωπική της απόγνωση για το επόμενο θέμα στην εκπομπή.

Πιο συγκεκριμένα, μόλις ολοκληρώθηκε το προηγούμενο θέμα στον αέρα της ενημερωτικής εκπομπής του MEGA, η Αναστασία Γιάμαλη παραδέχθηκε χαρακτηριστικά πως «δεν ξέρω τι να πω. Αλλάζουμε θέμα, πάω σε ένα ακόμη δύσκολο θέμα. Ξέρετε, κάθε φορά λέω ότι κανένα θέμα έμφυλης βίας δεν μπορεί πια να με σοκάρει και ότι τα έχω δει όλα».

«Ήρθε αυτό από την Αργεντινή για να με αφήσει με το στόμα ανοιχτό».

«Μια τριπλή γυναικοκτονία, τριών νέων γυναικών, σε live μετάδοση, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από βαρόνους ναρκωτικών» συμπλήρωσε η Αναστασία Γιάμαλη, το απόγευμα του Σαββάτου, προκειμένου να ακολουθήσει το αναλυτικό ρεπορτάζ του εν λόγω θέματος στον αέρα του Μεγάλου καναλιού.

Διαβάστε επίσης:

Το Πρωινό: H σύσκεψη για το …στριπτίζ Μπαλάσκα και το τηλεφώνημα στον Λιάγκα

Θανάσης Λάλας: «Απορώ πώς παίζουν ακόμα οι Ράδιο Αρβύλα…»

Γερμανού για Λιάγκα: «Τόπλες η Χειλουδάκη, τόπλες και ο Μπαλάσκας – Ή κάτι κάνει πολύ σωστά ή πολύ λάθος…»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
antetokounmpo-panathinaikos-amea
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Αντετοκούνμπο προπονήθηκε με την ομάδα μπάσκετ Νοητικής Αναπηρίας του Παναθηναϊκού 

KKE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΚΕ: Σε ρόλο συνηγόρου των εγκλημάτων του Ισραήλ, ο Μητσοτάκης στον ΟΗΕ

orban 987- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουγγαρία: O Όρμπαν… μιμείται τον Τραμπ και χαρακτηρίζει «τρομοκρατική» οργάνωση το κίνημα Antifa

mavromatakis
LIFESTYLE

Μαυροματάκης: «Δεν νομίζω ότι μου κόστισε η διαφήμιση» (Video)

kataigida
ΕΛΛΑΔΑ

Μήνυμα 112 για την κακοκαιρία σε Ιόνιο και δυτική Πελοπόννησο: Προσοχή στις μετακινήσεις σας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
klairi-katsantoni-new
LIFESTYLE

Κλαίρη Κατσαντώνη: Πώς είναι σήμερα η «Ελένη» από το «Ρετιρέ» - Σπάνια δημόσια εμφάνιση της ηθοποιού (Photos)

linardou-new
LIFESTYLE

Φίνος Φιλμ: Το αφιέρωμα στη Νίκη Λινάρδου - «Άφησε αποτύπωμα βαθύ, αυθεντικό και διαχρονικά συγκινητικό» (Video)

xaris doukas 55- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση OPINION POLL: Στο 55,1% η δημοφιλία Δούκα - «Ναι» στην απόφασή του για τη Βασ. Όλγας λέει το 75,9%

natalia-lionaki-new
LIFESTYLE

Ναταλία Λιονάκη: Νέο ξέσπασμα από τη μητέρα της - «Δεν μου λείπει, αυτή που είναι εκεί δεν είναι το παιδί μου» (Video)

doner kebab 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Έχασε τη μάχη του ντονέρ η Τουρκία: Οι Γερμανοί πέτυχαν να μην παρασκευάζεται με βάση κανόνες της Άγκυρας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 27.09.2025 19:17
antetokounmpo-panathinaikos-amea
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Αντετοκούνμπο προπονήθηκε με την ομάδα μπάσκετ Νοητικής Αναπηρίας του Παναθηναϊκού 

KKE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΚΕ: Σε ρόλο συνηγόρου των εγκλημάτων του Ισραήλ, ο Μητσοτάκης στον ΟΗΕ

orban 987- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουγγαρία: O Όρμπαν… μιμείται τον Τραμπ και χαρακτηρίζει «τρομοκρατική» οργάνωση το κίνημα Antifa

1 / 3