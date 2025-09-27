Αναστασία Γιάμαλη: Απηύδησε με την φρικτή είδηση μίας τριπλής γυναικοκτονίας στην Αργεντινή – «Δεν ξέρω τι να πω» (Video)

Αμέσως μετά την αναλυτική παρουσίαση του θέματος στην Ηλιούπολη με τον καταδικασμένο δάσκαλο Τάε Κβο Ντο, η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια Αναστασία Γιάμαλη, δεν έκρυψε την προσωπική της απόγνωση για το επόμενο θέμα στην εκπομπή.

Πιο συγκεκριμένα, μόλις ολοκληρώθηκε το προηγούμενο θέμα στον αέρα της ενημερωτικής εκπομπής του MEGA, η Αναστασία Γιάμαλη παραδέχθηκε χαρακτηριστικά πως «δεν ξέρω τι να πω. Αλλάζουμε θέμα, πάω σε ένα ακόμη δύσκολο θέμα. Ξέρετε, κάθε φορά λέω ότι κανένα θέμα έμφυλης βίας δεν μπορεί πια να με σοκάρει και ότι τα έχω δει όλα».

«Ήρθε αυτό από την Αργεντινή για να με αφήσει με το στόμα ανοιχτό».

«Μια τριπλή γυναικοκτονία, τριών νέων γυναικών, σε live μετάδοση, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από βαρόνους ναρκωτικών» συμπλήρωσε η Αναστασία Γιάμαλη, το απόγευμα του Σαββάτου, προκειμένου να ακολουθήσει το αναλυτικό ρεπορτάζ του εν λόγω θέματος στον αέρα του Μεγάλου καναλιού.

