Θανάσης Λάλας: «Απορώ πώς παίζουν ακόμα οι Ράδιο Αρβύλα…»

Για την τηλεόραση, τη δημοσιογραφία, τους Ράδιο Αρβύλα και τον Λάκη Λαζόπουλο μίλησε ο Θανάσης Λάλας στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ».

«Η δημοσιογραφία παρακμάζει γιατί δεν υπάρχει κάτι ξεχωριστό, ζούμε μια γενική παρακμή των προσώπων. Η κύρια δουλειά του δημοσιογράφου είναι να εκπροσωπεί το βάσανο του ανθρώπου και όχι την εξουσία. Δεν ανοίγω τηλεόραση, υπάρχει μόνο ένα κουτσομπολιό μεταξύ των ανθρώπων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για τις δύο τηλεοπτικές παρουσίες που ξεχωρίζει, ο Θανάσης Λάλας είπε για τους Ράδιο Αρβύλα και τον Λάκη Λαζόπουλο.

«Είναι δυο καταστάσεις τηλεοπτικές πολύ σημαντικές. Να κάνουμε και τον σταυρό μας… Πώς ακόμα παίζουν οι Ράδιο Αρβύλα; Απορώ! Μπράβο στον ΑΝΤ1. Φαντάζομαι ότι θα πέφτουν πολλά τηλέφωνα», επισήμανε ο Θανάσης Λάλας.

Διαβάστε επίσης:

Γερμανού για Λιάγκα: «Τόπλες η Χειλουδάκη, τόπλες και ο Μπαλάσκας – Ή κάτι κάνει πολύ σωστά ή πολύ λάθος…»

Το Σόι σου: Η “Χαρούλα Χαμπέα” αποκάλυψε γιατί ήταν σκεπτική για την επιστροφή της σειράς (Video)

«Δεν μπορούμε να κάνουμε μια πλάκα;» λέει ο Μπαλάσκας για το σκηνικό με την μπλούζα στο «Πρωινό» (Video)