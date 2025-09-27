search
27.09.2025
27.09.2025

Θανάσης Λάλας: «Απορώ πώς παίζουν ακόμα οι Ράδιο Αρβύλα…»

Για την τηλεόραση, τη δημοσιογραφία, τους Ράδιο Αρβύλα και τον Λάκη Λαζόπουλο μίλησε ο Θανάσης Λάλας στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ».

«Η δημοσιογραφία παρακμάζει γιατί δεν υπάρχει κάτι ξεχωριστό, ζούμε μια γενική παρακμή των προσώπων. Η κύρια δουλειά του δημοσιογράφου είναι να εκπροσωπεί το βάσανο του ανθρώπου και όχι την εξουσία. Δεν ανοίγω τηλεόραση, υπάρχει μόνο ένα κουτσομπολιό μεταξύ των ανθρώπων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για τις δύο τηλεοπτικές παρουσίες που ξεχωρίζει, ο Θανάσης Λάλας είπε για τους Ράδιο Αρβύλα και τον Λάκη Λαζόπουλο.

«Είναι δυο καταστάσεις τηλεοπτικές πολύ σημαντικές. Να κάνουμε και τον σταυρό μας… Πώς ακόμα παίζουν οι Ράδιο Αρβύλα; Απορώ! Μπράβο στον ΑΝΤ1. Φαντάζομαι ότι θα πέφτουν πολλά τηλέφωνα», επισήμανε ο Θανάσης Λάλας.

XARIS-DOUKAS_1006
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Η Βασ. Όλγας θα ανοίξει – Να στηριχθεί το αίτημα Ρούτσι για τοξικολογικές εξετάσεις

EKAV
ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: Ράκος η μοιραία οδηγός μετά το τροχαίο – «Ό,τι και να πω, το παιδί χάθηκε» (Video)

laiko nosokomeio 554- new
ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Οικονομόπουλος: Η ανακοίνωση του «Λαϊκού» για τον απεργό πείνας

