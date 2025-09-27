Το Σόι σου: Η “Χαρούλα Χαμπέα” αποκάλυψε γιατί ήταν σκεπτική για την επιστροφή της σειράς (Video)

Για την πολυαναμενόμενη επιστροφή της σειράς «Το σόι σου» στον Alpha μίλησε, μεταξύ άλλων, στο Mega η Ρένια Λουιζίδου.

H τηλεοπτική Χαρούλα Χαμπέα αναφέρθηκε στη συγκινητική σχέση του κόσμου με τη σειρά, που εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή της τηλεθέασης πέντε χρόνια μετά το κόψιμό της, και μοιράστηκε τις σκέψεις της για το αν θα έχει την ίδια επιτυχία που έκανε στο παρελθόν.

«Ο κόσμος έχει απολύτως συγκινητική σχέση με αυτή τη σειρά. Αυτήν την ταύτιση με το Σόι τη θεωρώ ξεχωριστή. Το σκεφτήκαμε πάρα πολύ και καταλαβαίνω τους δημιουργούς που το αποφεύγουν κι εγώ ήμουν από τους πιο σκεπτικούς. Λες μήπως ήταν το momentum κι η στιγμή και σκέφτεσαι αν πετύχει ξανά», δήλωσε η Ρένια Λουιζίδου.

«Και τις ελληνικές ταινίες τις βλέπουμε στις επαναλήψεις, αλλά αν πας σήμερα να κάνεις ελληνική ταινία με αυτά τα δεδομένα δεν ξέρω… Δεν ξέρεις πως θα αντιδράσει ο κόσμος και λες μήπως χαλάσεις αυτό που προϋπήρχε. Επίσης, σαν καλλιτέχνες έχουμε την επιθυμία συνέχεια για κάτι άλλο. Πάλι είναι διαφορετική περίπτωση το Σόι και νοστάλγησα τη συνθήκη το πλατό με τη συγκεκριμένη ομάδα. Να ήταν που ήταν 5 χρόνια δύσκολα στην κρίση και πέτυχε η χημεία του καστ;» κατέληξε η Ρένια Λουιζίδου.

