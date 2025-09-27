search
Το Πρωινό: H σύσκεψη για το …στριπτίζ Μπαλάσκα και το τηλεφώνημα στον Λιάγκα

27.09.2025 18:26
Αναβρασμός επικράτησε χθες στο Πρωινό με την αδιανόητη κίνηση Μπαλάσκα να σηκώσει την μπλούζα του στον αέρα και να επιδείξει το δασύτριχο στέρνο του.

Σύμφωνα με εκπομπή Weekend Live, το «ατυχέστατο» συμβάν προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στον ΑΝΤ1.

Όπως ανέφερε το ρεπορτάζ του Αλέξη Μίχα, η ενόχληση προήλθε από υψηλόβαθμα στελέχη του σταθμού. Μάλιστα, υπήρξε και τηλεφώνημα για να επανέλθει ο Γιώργος Λιάγκας στο θέμα και να ζητήσει συγγνώμη.

Χθες Παρασκευή έγινε μία πολύ μεγάλη σύσκεψη με τους στενούς του συνεργάτες, που διήρκεσε πάνω από μία ώρα.

