Το Πρωινό: H σύσκεψη για το …στριπτίζ Μπαλάσκα και το τηλεφώνημα στον Λιάγκα

Αναβρασμός επικράτησε χθες στο Πρωινό με την αδιανόητη κίνηση Μπαλάσκα να σηκώσει την μπλούζα του στον αέρα και να επιδείξει το δασύτριχο στέρνο του.

Σύμφωνα με εκπομπή Weekend Live, το «ατυχέστατο» συμβάν προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στον ΑΝΤ1.

Όπως ανέφερε το ρεπορτάζ του Αλέξη Μίχα, η ενόχληση προήλθε από υψηλόβαθμα στελέχη του σταθμού. Μάλιστα, υπήρξε και τηλεφώνημα για να επανέλθει ο Γιώργος Λιάγκας στο θέμα και να ζητήσει συγγνώμη.

Χθες Παρασκευή έγινε μία πολύ μεγάλη σύσκεψη με τους στενούς του συνεργάτες, που διήρκεσε πάνω από μία ώρα.

Διαβάστε επίσης:

Θανάσης Λάλας: «Απορώ πώς παίζουν ακόμα οι Ράδιο Αρβύλα…»

Γερμανού για Λιάγκα: «Τόπλες η Χειλουδάκη, τόπλες και ο Μπαλάσκας – Ή κάτι κάνει πολύ σωστά ή πολύ λάθος…»

Το Σόι σου: Η “Χαρούλα Χαμπέα” αποκάλυψε γιατί ήταν σκεπτική για την επιστροφή της σειράς (Video)