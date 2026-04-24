«Λυσιστράτη – Μια ξεκαρδιστική όπερα»: Η νέα μουσικοθεατρική πρόταση του Σταμάτη Κραουνάκη στο Ηρώδειο

Η «Λυσιστράτη» επανέρχεται ως ένα διαχρονικό και επίκαιρο έργο που, μέσα από την αιχμηρή σάτιρα του Αριστοφάνη, φωτίζει τη μανία για εξουσία και τον παραλογισμό του πολέμου, προτείνοντας ως αντίδοτο τη δυναμική και ανατρεπτική παρέμβαση των γυναικών στον δημόσιο χώρο.

Στη νέα διασκευή του Σταμάτη Κραουνάκη, το έργο μετασχηματίζεται σε μια πολυφωνική μουσικοθεατρική εμπειρία όπου λόγος και μουσική συνυπάρχουν ισότιμα, αναδεικνύοντας με σύγχρονη ματιά τη δύναμη της αριστοφανικής σάτιρας και τις νύξεις της στο σήμερα.

Με τη συμβολή σημαντικών ερμηνευτών, την ιδιαίτερη παρουσία της Δήμητρας Γαλάνη και την εικαστική προσέγγιση του Takis, η παράσταση αποκτά έντονη θεατρικότητα και σύγχρονη αισθητική, ενώ η κεντρική δράση –η κατάληψη της Ακρόπολης από τις γυναίκες ως πράξη αντίστασης– μετατρέπεται σε ένα ισχυρό σκηνικό γεγονός που ανατρέπει βεβαιότητες και επαναφέρει με δύναμη το διαχρονικό μήνυμα του έργου.

INFO:

Λυσιστράτη – Μια ξεκαρδιστική όπερα

Ωδείο Ηρώδου Αττικού

Παρασκευή 12 & Σάββατο 13 Ιουνίου

Ώρα έναρξης 21:00

