Σελένα Γκόμεζ – Μπένι Μπλάνκο: Η πολυτελής δεξίωση μετά τον γάμο, το υπέρλαμπρο νυφικό και ο χορός του ζευγαριού (Photos)

Όρκους για αιώνια αγάπη, πίστη και αφοσίωση αντάλλαξαν η Σελένα Γκόμεζ και ο Μπένι Μπλάνκο ξεκινώντας στην κοινή τους ζωή σε μια πολυτελή δεξίωση, αμέσως μετά τον γάμο τους στη Σάντα Μπάρμπαρα, το Σάββατο (27/9).

Λίγα 24ωρα αργότερα, η τραγουδίστρια έδωσε μια γεύση στους θαυμαστές της από τη γιορτή που ακολούθησε μέσα από φωτογραφίες που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Στα εν λόγω στιγμιότυπα, τη βλέπουμε με ένα λευκό φόρεμα, να χορεύει ξυπόλυτη με τον σύζυγό της, ενώ σε άλλη λήψη οι δυο τους αντάλλασσαν φιλιά. Σε άλλη φωτογραφία το ζευγάρι υψώνει τα ποτήρια του σε μια πρόποση.

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα ξεχώρισε και η λιτή τούρτα γάμου που επέλεξε το ζευγάρι με την επιγραφή «Just Married», ενώ σε ένα ακόμη καρέ, η Σελένα Γκόμεζ φαίνεται να ξεκουράζεται στον καναπέ αγκαλιάζοντας τον «εκλεκτό» της καρδιάς της.

Ο μουσικός παραγωγός επέλεξε για τη δεξίωση ένα μαύρο γιλέκο και λευκό πουκάμισο ανοιχτό στον λαιμό, ενώ για την τελετή φόρεσε ένα κλασικό σμόκιν με μαύρο παπιγιόν.

